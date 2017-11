Weltcup in Winterberg

Felix Loch jubelte nach der Fahrt auf den zweiten Platz euphorisch. Der Mann vom SC Berchtesgaden hatte bei komplizierten Bahnverhältnissen nach einem Durchgang noch auf dem zehnten Platz gelegen, als er mit einer hohen Startnummer auf der immer langsamer werdenden Bahn gestartet war. "Ich bin überglücklich. Es waren zwei Super-Läufe. Kevin hat verdient gewonnen, hat den Vorsprung verteidigt. Ich freue mich auf die nächsten Weltcups" , sagte Felix Loch. Der Tagessieg ging nach Italien an Kevin Fischnaller, der einen Vorsprung von 0,067 Sekunden ins Ziel rettete. Auf dem dritten Platz landete der Russe Stepan Fedorow.

Pavlik guter Sechster - Fast-Unfall mit Bahnarbeiter

"Ich bin mit der Leistungssteigerung zufrieden. Bei Felix war zu vermuten, dass er nach vorn fährt" , sagte Bundestrainer Norbert Loch. Gut präsentierte sich erneut Ralf Pavlik (WSC Oberwiesenthal), der sich über den sechsten Platz freuen durfte. Johannes Ludwig (RRC Zella-Mehlis) wurde Elfter, Andi Langenhan (BSR Oberhof) belegte Platz 15.

Einen Fastunfall gab es im zweiten Durchgang. Als der nach dem ersten Lauf auf dem zweiten Platz liegende Italiener Theo Gruber aus einer Kurve fuhr, stand ein Arbeiter noch in der Bahn, rettete sich aber noch mit einem Sprung. Gruber fiel auf den neunten Platz zurück. Ob die Italiener Protest einlegen, ist noch offen.

Vorschlag des Bundestrainers abgelehnt

Die Eisbahn von Winterberg war bereits im ersten Durchgang immer langsamer geworden. Bundestrainer Norbert Loch, der alles bereits am Freitag kommen gesehen, hatte vorgeschlagen, vor den letzten 15 Athleten eine Unterbrechung und Eisaufarbeitung einzufügen, um die Bedingungen einigermaßen gerecht zu gestalten. Das wurde aber abgelehnt. "Es ist bei diesen Witterungsbedingungen im November hier immer schwer. Die Bahn wird auch in den Kurven immer langsamer", so Loch.