Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben beim historischen deutschen Dreifachsieg in Igls erstmals den WM -Titel gewonnen und damit ihre starke vorolympische Saison gekrönt. Die Thüringer setzten sich am Samstag durch und verwiesen die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) auf den zweiten Rang. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm sorgten für ein deutsches Podest in Österreich.

Letzter Dreifach-Erfolg im Doppelzweier: 1987 mit Georg Hackl