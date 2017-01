Hüfner rodelt zum WM-Titel

Nach dem eher mäßigen Auftakt im nicht-olympischen Sprint haben sich die deutschen Rodlerinnen am Sonnabend zurückgemeldet. WM-Gold ging an Tatjana Hüfner, die bereits nach dem ersten Lauf geführt hatte und sich die Chance im zweiten Durchgang nicht nehmen ließ: "Es ist eine große Last von mir abgefallen. Ich bin einfach happy, dass es zu Gold gereicht hat."



In 1:19,712 Minuten verwies die Oberwiesenthalerin die US-Amerikanerin Erin Hamlin (+ 0,213 Sekunden) und Kimberley McRae (+ 0,240) aus Kanada auf die Plätze. Damit krönte sich die gebürtige Neuruppinerin, die in den letzten Jahren mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte, zur alleinigen Rekordweltmeisterin. Mit fünf Titeln sowie einer Silber- und einer Bronzemedaille ist die 33-Jährige erfolgreichste WM-Teilnehmerin bei den Frauen.

Mit einem fulminanten zweiten Lauf schob sich Natalie Geisenberger noch auf Rang sechs. Die 20 Jahre alte Julia Taubitz (+ 0,314) und Dajana Ettberger (+ 0,357) konnten ihre gute Ausgangsposition nicht behaupten, verloren noch einige Plätze und landeten in der Endabrechnung auf den Rängen acht und neun.

Geisenberger: "Ich bin halt keine Maschine"

Für Natalie Geisenberger schienen alle Hoffnungen bereits im ersten Lauf beendet zu sein. Nach einer völlig verpatzen Fahrt lag die Olympiasiegerin und Titelverteidigerin knapp vier Zehntel hinter ihrer führenden Teamkollegin Tatjana Hüfner. Das reichte im zweiten Durchgang nicht mehr zum großen Coup, obwohl sie dort noch einmal ihre ganze Routine reinlegte.



In 39,822 Sekunden fuhr sie Bestzeit und war sogar schneller als Hüfner im ersten Lauf, die 39,829 Sekunden vorgelegt hatte. Enttäuscht war Geisenberger trotzdem: "Natürlich ärgere ich mich über den Fahrfehler. He, du hast jedes Jahr eine WM-Medaille gewonnen, ärgerlich. Ich bin halt keine Maschine."

Natalie Geisenberger

Loch fordert "Rückmeldung"

Bundestrainer Norbert Loch

Nach Fahrfehlern von fast allen seiner Top-Athleten im Sprintwettbewerb am Freitag hatte Rodel-Bundestrainer Nobert Loch vor dem zweiten WM-Tag in Innsbruck eine Reaktion seiner Sportler gefordert. "Natürlich muss da eine Rückmeldung kommen. Das sind sich die Athleten ja auch selbst schuldig und sie wissen auch, dass sie es besser können." Neben den Olympiasiegern Felix Loch und Natalie Geisenberger hatten auch die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken gepatzt und damit einen möglichen ersten WM-Titel verspielt.

