Etwas Licht und viel Schatten bei deutschen Rodlern

Für die Rodel Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) hat die Weltmeisterschaft am Fuße des Patscherkofel planmäßig begonnen. Die Bayern setzten sich vor den Österreichern Peter Penz/Georg Fischler durch und holten als Einzige für die deutschen Farben Auftakt-Gold. Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) mussten sich nach den bislang so herausragenden Leistungen in dieser Saison mit Rang drei begnügen. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm holten den fünften Platz.

Loch mit "Mordsfehler"

Felix Loch fährt seinen Ansprüchhen hinterher.

Bei den Einsitzern dagegen erlebten die Männer ein Debakel. Als bester Deutscher landete Routinier Andi Langenhan aus Zella-Mehlis auf dem sechsten Platz. Felix Loch erwischte einen rabenschwarzen Tag und wurde Zehnter. Auf Sprint-Sieger Wolfgang Kindl (Österreich) fehlten ihm letztlich rund zwei Zehntelsekunden. "Ich hatte einen Mordsfehler drin, und der ist im Sprintrennen eben tödlich" , sagte Loch. "Das klassische Rennen am Sonntag wird auch hart, aber es wird schon werden."

Geisenberger völlig von der Rolle

Ungewohntes Gefühl: Natalie Geisenberger wird Letzte.

Auch bei den Frauen lief es nicht rund. Wenigstens Tatjana Hüfner (Blankenburg) konnte halbwegs überzeugen und wurde in der Endabrechnung Dritte. Den Sieg sicherte sich Erin Hamlin aus den USA vor Titelverteidigerin Martina Kocher aus der Schweiz. Topfavoritin Natalie Geisenberger (Miesbach) fuhr dagegen klar an den Podestplätzen vorbei. Die Olympiasiegerin wurde nach verpatztem Start nur 15. und damit Letzte. Dajana Eitberger (Ilmenau) belegte den fünften Platz. Junioren-Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal), die in der Qualifikation überraschend die schnellste Zeit gefahren war, musste sich mit Position 12 zufrieden geben.

Das Prozedere

2016 hatte sich Natalie Geisenberger (li.) nur Martina Kocher geschlagen geben müssen.

Die Entscheidung im Sprint fällt nur in einem Lauf, die Zeitmessung beginnt mit fliegendem Start etwa 100 Meter nach der Startrampe. Erstmals waren im vergangenen Winter WM-Sprints ausgefahren worden. Beim Heimspiel am Königssee hatte sich Geisenberger dabei knapp Kocher geschlagen geben müssen. In Igls folgen die klassischen Rennen der Frauen, Doppelsitzer (jeweils Samstag) und Männer (Sonntag) am Wochenende. Abgeschlossen wird die WM am Sonntagnachmittag mit der Teamstaffel.

jmd/sid | Stand: 27.01.2017, 14:10