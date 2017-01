EM in Königssee

Schon nach dem ersten Lauf hatte sich Palik mit 49.301 Sekunden eine hervorragende Ausgangsposition für den zweiten Durchgang geschaffen. Einen Hauch besser war nur der Russe Semen Pawlitschenko, der 49.245 Sekunden zu bieten hatte. An der Reihenfolge änderte sich auch in der Entscheidung nichts mehr. Mit einem Rückstand von 0,248 Sekunden auf den russischen Sieger (1:38,363 Minuten) gelang dem Sportsoldaten mit Rang zwei eine ordentliche Überraschung.



Palik, der bei der WM am Königssee im vergangenen Jahr hinter Felix Loch Silber gewonnen hatte, war schon vor dem Rennen optimistisch. "Diesmal schlag ich ihn weg", kündigte der 26-Jährige an - und hielt Wort.

Olympiasieger Loch enttäuscht

Felix Loch

Dementsprechend enttäuscht war Olympiasieger Felix Loch. Beim Heimweltcup verbesserte sich der 27-Jährige nach einem zweiten beherzten Lauf wenigstens noch auf Rang vier (+ 0,525). Der vom Königssee stammende Julian von Schleinitz wurde auf seiner Hausstrecke Zehnter, Johannes Ludwig aus Suhl blieb nur Rang 19.



Im Gesamtweltcup fiel Loch, der bislang nur beim Saisonauftakt in Winterberg den Sprint gewonnen hatte, mit 435 Punkten hinter Wolfgang Kindl (Österreich/436) auf Rang drei zurück. Es führt weiterhin der Russe Roman Repilow (462).