EM in Königssee

Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) haben ihre bestechende Form wieder unter Beweis gestellt. Beim Weltcup in Königssee, der gleichzeitig als Europameisterschaft gewertet wird, stand das Duo ganz oben auf dem Treppchen und holte den Titel. Ihr Trumpf war der zweite Lauf.

Thüringer drehen im zweiten Lauf auf

Toni Eggert und Sascha Benecken hatten diesmal das Nachsehen.

Nach dem ersten Durchgang hatten sich die Olympiasieger und Weltmeister Wendl/Arlt noch hinter Toni Eggert/Sascha Benecken (Oberhof/Suhl) positioniert, die in 50,813 Sekunden die Bestzeit gefahren waren. Doch im zweiten Durchgang drehte das bayerische Duo auf, legte eine lupenreine Fahrt hin (1:41,575 Minuten) und verwies ihre Dauerrivalen Eggert/Benecken (+0,070 Sekunden) noch auf Platz zwei. Das tolle Abschneiden des BSD-Teams komplettierte das junge Duo David Gamm und Robin Geueke (beide Winterberg), das sich Rang drei sicherte (+ 0,782). Den deutschen Schneewalzer hätten am ehesten noch Oskars Gudramovics und Peteris Kalnins unterbrechen können. Die Letten lagen nach dem ersten Lauf als Vierte in Lauerstellung, stürzten aber im zweiten Durchgang und verspielten alle Chancen.

Für das in den vergangenen Jahren so erfolgreiche Duo Wendl/Arlt war es erst der zweite Weltcup-Sieg in dieser Saison. Alle anderen Weltcups gingen an Eggert/Benecken, die auch den Gesamtweltcup deutlich anführen.