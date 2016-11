Rodel-Kader steht fest

Bei den Männern haben neben Weltmeister Loch, Ralf Palik, Julian von Schleinitz und Johannes Ludwig ihren Platz für den ersten Weltcup Ende November in Winterberg sicher. Über den fünften Starter will der Bundestrainer in der kommenden Woche entscheiden. Das Doppelsitzer-Team besteht wie im Vorjahr aus den Gesamtweltcup-Siegern Tobias Wendl/Tobias Arlt, Toni Eggert/Sascha Benecken und Robin Geueke/David Gamm. Neben der gesetzten Geisenberger stehen bei den Frauen wie im vergangenen Winter Tatjana Hüfner (Blankenburg), Dajana Eitberger (Ilmenau) und Julia Taubitz (Oberwiesenthal) im Vierer-Kader.

WM in Innsbruck - fast eine "Heim-WM"

Die deutschen Rodler haben im letzten Winter bei WM, EM und im Gesamtweltcup alle Titel gewonnen. Höhepunkt der kommenden Saison ist die WM in Innsbruck Ende Januar 2017. "Ich freue mich schon auf die WM, weil es ja fast zu Hause ist" , sagte Felix Loch. Ein Jahr später stehen die Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang an.

sid/dpa | Stand: 10.11.2016, 14:42