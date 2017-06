Das teilte der internationale Dachverband FIL am Samstag (17.06.2017) im Rahmen seines Kongresses im rumänischen Constanta mit. Calgary gewann die Abstimmung um die Austragung mit 20:15 Stimmen.

Im kommenden Winter sind die Olympischen Spiele in Pyeongchang/Südkorea der Saisonhöhepunkt, in den darauffolgenden Jahren finden die Weltmeisterschaften in Winterberg (2019) und im russischen Sotschi (2020) statt.

sid | Stand: 17.06.2017, 10:55