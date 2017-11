Johannes Ludwig am Start

Ludwig patzt im ersten Lauf

In einem von zahlreichen Fehlern geprägten ersten Durchlauf erwischte es auch Johannes Ludwig. Der 30-Jährige, der den Startrekord auf der Olympiabahn von 1976 hält, kippte kurz vor dem Ziel auf die Seite und rutschte schräg auf dem Schlitten liegend durch die Zielschranke. Besonders ärgerlich: Er war im zweiten Lauf der schnellste Mann auf der Bahn und hätte mit dieser Zeit auch im ersten Durchgang an der Spitze gelegen.



So wurde er trotz einer Aufholjagd von Rang 32 lediglich 19. - ein Dämpfer für die Olympiahoffnungen des exzellenten Starters, der sich auf der vergleichsweise einfachen Bahn in der Landeshauptstadt von Tirol Chancen auf eine Topplatzierung ausgerechnet hatte. Somit wird er den Auftakt in der internen Qualifikation als Streichergebnis nutzen.

BSD -Teamstaffel auf Rang eins