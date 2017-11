Weltcup in Innsbruck-Igls

Deutsche Rodel-Damen starten glänzend

Sie bleiben das Maß der Dinge im Rodeln: Mit einem Dreifach-Triumph sind die deutschen Damen am Samstag (18.11.2017) in die neue Saison gestartet. Ganz oben auf dem Podest in Innsbruck-Igls stand Natalie Geisenberger.