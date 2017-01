Johannes Ludwig (Oberhof) ist bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Innsbruck/Igls auf den vierten Platz gefahren Nach zwei Durchgängen lag der Oberhofer 0,175 Sekunden hinter dem Sieger Wolfgang Kindl, der nach seinem Sprinterfolg seine zweite Goldmedaille bei der Heim-WM gewann. Silber ging an den Russen Roman Repilow. Bronze holte sich der Italiener Dominik Fischnaller.

Ludwig hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Rang drei gelegen, doch Fischschnaller gelang im zweiten Durchgang eine sensationelle Fahrt, die ihn noch von Platz sechs auf Platz drei katapultierte und Ludwig vom Podest verdrängte.

Loch erstmals ohne Edelmetall bei WM

Felix Loch

Für den 12-fachen Weltmeister Felix Loch blieb diesmal nur der sechste Platz. "Ich fahr nicht mit, damit der Bus voll wird", hatte er vor dem Wettkampf im ZDF gesagt. Im ersten Lauf legte er auch gleich einen Bahnrekord vor. "Die Erleichterung ist groß", sagte er anschließend: "Ich habe komplett alles umgebaut, ich denke das war die richtige Entscheidung". Doch drei andere unterboten die neue Bestzeit noch. Und im Finale fiel er aufgrund eines Fehlers in Kurve neun weiter zurück. Damit blieb er das erste Mal seit 2008 bei einer WM ohne Medaille. "Die Enttäuschung ist da", resümierte er nach dem Rennen. "Anscheinend will es in dieser Saison nicht klappen. Es freut mich für den 'Wolfi'. Nächstes Jahr geht es weiter."

Andi Langenhan (Zella-Mehlis) Ralf Palik (Oberwiesenthal) landeten auf den Plätzen sieben und zwölf.