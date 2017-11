Russische Funktionäre: Keine Hymne, kein Olympia

Russische Sportfunktionäre drohen mit einem Boykott der Winterspiele, sollte das russische Team bei den Winterspielen in Südkorea nicht unter eigener Flagge antreten dürfen.

"Dann fährt unser Land eben nicht zu Olympia"

"Das ist unannehmbar!" , reagierte die Abgeordnete und Sportpolitikerin Swetlana Schurowa auf einen Bericht der "New York Times" , wonach das Internationale Olympische Komitee dem russischen Team als Strafe für die Dopingfälle von 2014 die Teilnahme an der Eröffnungsfeier in Pyeongchang zu untersagen oder bei Siegerehrungen nicht die russische Nationalhymne zu spielen. "Dann fährt unser Land eben nicht zu Olympia" , so Schurowa. die russische Zeitung „Sport Express“ (Montagausgabe) schrieb: "Solche Strafen machten einen Boykott unausweichlich. Russland wird nicht die weiße Flagge hissen."

IOC entscheidet bis 5. Dezember

Russlands Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOK), Alexander Schukow, hatte bereits in der vergangenen Woche bekräftigt: "Die Position ist klar: Russen werden bei den Olympischen Spielen nicht unter einer neutralen Flagge antreten, sondern nur für ihr Land."



Das IOC will bis zum 5. Dezember entscheiden, welche Konsequenzen es aus den gehäuften russischen Dopingfällen in Sotschi zieht. Im Raum steht auch eine hohe Geldstrafe. Russland weist den Vorwurf eines organisierten und staatlich unterstützten Dopings zurück.

07.11.2017