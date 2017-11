Outfits der deutschen Olympia-Mannschaft vorgestellt

Locker und lässig nach Pyeongchang

Clara Klug und Georg Kreiter präsentieren die neue Kollektion.

In einer Kombination aus Live-Inszenierung und Vernissage unter dem Motto "Unser Team. Der Look" haben Top-Athletinnen und -Athleten aus Deutschland in Düsseldorf die Kollektion des exklusiven Ausstatters "adidas" für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Pyeongchang 2018 vorgestellt. Bühne für das Event war das "Alte Kesselhaus" auf dem "Areal Böhler", das mit seinem charakteristischen Industrie-Stil eine moderne Kulisse für die Show bot.



Wie der Deutsche Olymische Sportbund ( DOSB ) mitteilte, sollen die Athletinnen und Athleten bei den Spielen lässig, modern und stylisch auftreten. So soll das Outfit in Material, Form und Farbe einem urbanen Street-Style folgen.

50 Teile für Training, Eröffnung und Podium

Nico Ihle, Anna Seidel und Laura Dahlmeier im neuen Look.

Die Ausrüstung umfasst insgesamt mehr als 50 Teile: die Podiums- und Trainings-Bekleidung sowie die offizielle Ausstattung für den Einzug der Athletinnen und Athleten ins Stadion.



"Es trägt sich sehr bequem, von außen sehr glatt und schnell. Immer gut für einen Sportler", sagte Eric Frenzel, mehrfacher Gesamt-Weltcupsieger in der Nordischen Kombination und Olympiasieger von 2014 ."«Wenn man die Sachen das erste Mal im Original sieht und schon mal anziehen durfte, möchte man gleich noch ein bisschen mehr geben, um dann auch wirklich dabei zu sein", sagte Para-Skiläuferin Andrea Rothfuss.