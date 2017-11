Nichts Neues für die Sportlerinnen und Sportler des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD): Der Druck vor den Winterspielen ist wieder einmal groß, vor allem bei den Bobs nach der historischen Schmach von Sotschi ohne Medaille.

Seit der Saison 2014/15 stimmten die Ergebnisse zuletzt. Den Weltmeistern Francesco Friedrich und Johannes Lochner ist auch in der Olympiasaison zuzutrauen, dass sie wieder um Titel mitfahren. Weil die Konkurrenz in Sachen Technik in den vergangenen Jahren aufgeholt hat, arbeitet der BSD mittlerweile mit zwei Bobanbietern zusammen. Neben Stammhersteller FES ist auch die österreichische Firma Wallner im Boot, das soll Materialsicherheit auf der neuen Bahn in Pyeongchang geben. Doch die Angst vor einem erneuten Tiefschlag auf ungewohntem Eis fährt mit.

Rodler mit neuem Gleitstahl

Tüftelten Bobfahrer und Skeletoni im Sommer vor allem an der Aerodynamik, feilen die Rodler am Gleitstahl. Denn auch in der einstigen Vorzeigedisziplin gab es in den vergangenen Wintern ungewphnte Niederlagen. "Wir haben einen Prototypen angefertigt und ihn Ende letzte Saison aufs Eis gebracht. Jetzt sind wir dran, das Ding in Serie zu produzieren und es noch vor Olympia zu schaffen", sagte der dreifache Rodel-Olympiasieger Georg Hackl, der im BSD als Stützpunkttrainer in Berchtesgaden arbeitet.

Olympiasieger Felix Loch, der sich ausgerechnet im vergangenen Winter schwach wie nie präsentierte, soll in Pyeongchang wieder zu Gold fahren. Bei den Damen und im Doppelsitzer sind die deutschen Starterinnen und Starter ohnehin Topfavoriten auf Gold.

Gold könnte es auch erstmals in der Geschichte für die deutschen Skeletoni geben. Weltmeisterin Jacqueline Lölling und Vize Tina Hermann lassen nach der überragenden vergangenen Saison auf den ersten deutschen Olympiasieg hoffen.