Fleig und Eskau zum dritten Mal mit Edelmetall

Andrea Eskau hat bei der Heim-Weltmeisterschaft der Para-Biathleten und Langläufer in Finsterau ihre dritte Medaille gewonnen. Über die Langdistanz von zwölf Kilometern fuhr die mehrmalige Paralympics-Siegerin in der sitzenden Klasse auf den dritten Rang. Es gewann die Amerikanerin Oksana Masters vor Birgit Skarstein aus Norwegen. Vor der letzten Runde hatte Eskau noch auf dem vierten Platz gelegen. "Als ich mitbekommen habe, wie knapp es ist, habe ich noch mal alles reingelegt“, berichtete Eskau. "Wir haben wieder gesehen, was für eine Kämpferin Andrea ist", lobte auch Bundestrainer Ralf Rombach.

Fleig mit dritter Medaille im dritten Rennen

Doppelweltmeister Martin Fleig sicherte sich ebenfalls seine dritte Medaille. Nach zwei Weltmeistertiteln im Biathlon fuhr der 27-Jährige am Donnerstag im Langlauf in der sitzenden Konkurrenz über 15 Kilometer zu Bronze. Fleig musste sich nur dem Ukrainer Maxim Jarowi und dem Südkoreaner Sin Eui Hyun geschlagengeben. Nach der drittem Medaille im dritten Rennen sagte Bundestrainer Rombach:" Martin reitet die Welle zurzeit bis zum Strand." Insgesamt hat das deutsche Team bisher zehn Medaillen auf dem Konto.

Video starten, abbrechen mit Escape Para-Ski-Weltmeisterschaften in Finsterau - die Zusammenfassung der Langlaufwettbewerbe | Sportschau | 16.02.2017 | 15:12 Min. | Verfügbar bis 16.02.2018 | Das Erste

Qualifikation für Paralympics 2018

Die Wettkämpfe dauern bis zum 19. Februar. Für die Teilnehmer geht es auch um die Qualifikation für die 12. Winter-Paralympics nächstes Jahr in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang. Das Organisationsteam um Ernst Kandlbinder, Bürgermeister von Mauth, freut sich auf spannende Wettkämpfe unter idealen Bedingungen. Kandlbinder: "Wir haben uns über ein Jahr auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet. Es ist alles präpariert und aufgebaut nach den Anforderungen des IPC (Internationales paralympische Komitee). Über 300 ehrenamtliche Helfer aus der Region haben alles getan, um den Ausrichter, den SV Finsterau, zu unterstüzten.“