Nach dem verpatzten Weltcup-Auftakt am Freitag haben die deutschen Kombinierer am zweiten Tag im finnischen Ruka die Chance auf Wiedergutmachung. Bei besseren Bedingungen als am Vortag gelangen Johannes Rydzek, Eric Frenzel und Co. ordentliche Sprünge. In die Loipe gehen sie von aussichtsreichen Positionen.

Ackermann peilt Podiumsplatz an

Rydzek landete mit einem 134 Meter-Satz auf Rang sieben und liegt damit 50 Sekunden hinter dem Führenden Akito Watabe (142,5 Meter). "Mal sehen, für was es heute reicht", schätzte Rydzek seine Chancen vor dem Langlauf ein. Eric Frenzel, der am Vortag noch auf den Start in der Loipe verzichtet hatte, wurde mit guten 136 Metern Elfter. Sein Rückstand beträgt dennoch 1:20 Minuten. Nach Einschätzung von Skisprungtrainer Ronny Ackermann rechnet sich das deutsche Team mit seinen starken Langläufern noch einiges aus. "Das ist eine sehr schwere Strecke, da ist noch was drin für uns. Wir werden in Richtung Podium angreifen", so Ackermann.

Mehr in Kürze.

ten | Stand: 25.11.2017, 10:46