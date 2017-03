Eric Frenzel schreibt Geschichte

Eric Frenzel hat den Thron der Nordischen Kombinierer erklommen. Mit einem Sieg beim letzten Weltcup der Saison am Sonntag in Schonach feierte der Deutsche den fünffachen Sieg des Gesamt-Weltcups. Johannes Rydzek, der Frenzel als einziger noch den Gesamtsieg hätte streitig machen können, wurde nur Neunter. Platz zwei beim Weltcupfinale in Schonach ging an Francois Braud aus Frankreich, Dritter wurde der Japaner Akito Watabe.

Rydzek lange vorn

Eric Frenzel jubelt im Ziel.

Rydzek suchte im Rennen am Sonntag sein Heil von Beginn des 10-Kilometer-Rennens an im Angriff. Der Vierfach-Weltmeister, der nach dem Springen am Mittag auf Rang zwei lag, brauchte nur knapp 2 Kilometer, um rund 30 Sekunden auf Skisprung-Spitzenreiter Tobias Simon aufzuholen. Rydzek lief das Rennen von vorn, um zumindest seine Aufgabe der Minichance auf den ersten Weltcupsieg seiner Karriere zu erfüllen. Doch auch Frenzel lief ein hohes Tempo. Der in der Oberpfalz lebende Sachse ging als Achter, rund 30 Sekunden hinter Rydzek ins Rennen. Bei einem Sieg des teaminternen Kontrahenten musste Frenzel mindestens Vierter werden, um seinen historischen Sieg unter Dach und Fach zu bringen.

Frenzel zieht an - Weinbuch zieht den Hut

Den vierten Rang hatte Frenzel bereits nach 2,2 Kilometern inne, allerdings führte der Überflieger der vergangenen Jahre eine große Verfolgergruppe an. Nach vier Kilometern in dieser Gruppe zog Frenzel das Tempo an, nun musste plötzlich auch Rydzek um den bereits sicher geglaubten Sieg bangen. Der Rückstand von Frenzel auf den Spitzenreiter wurde immer geringer, nach 8 Kilometern war Frenzel aufgelaufen. Und Frenzal hatte noch nicht genug: An einer Steigung konnte der Olympiasieger von der Großschanze das Tempo noch einmal erhöhen. Rydzek musste abreißen lassen. Frenzel lief nicht nur zum Tagessieg sondern auch zum historischen Gesamtsieg. Kurz vor dem Ziel zollte Bundestrainer Hermann Weinbuch seinem Musterschüler Respekt, indem er an der Strecke stehend vor dem vorbeifahrenden Frenzel symbolisch seinen Hut zog.

Rießle verliert Platz drei in der Gesamtwertung

Die Top 3 zum Saisonfinale: Eric frenzel (Mitte), Francois Braud (li.) und Akito Watabe (re.).

Rydzek brach auf den letzten 1,5 Kilometern noch ein und überquerte nur als Neunter die Ziellinie. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung konnte Rydzek aber niemand mehr nehmen. Dafür wurde Fabian Rießle noch aus dem Siegerpodest gedrängt. Nach einem Sturz und Rang 38 im Springen lief "Rio" zwar noch auf den 14. Platz vor, den dritten Platz in der Gesamtwertung verlor er aber an den Tagesdritten Akito Watabe.