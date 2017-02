Weltcup in Sapporo

Der Lokalmatador Watabe krönte sich damit zum ersten nicht-deutschen Saisonsieger. Der beste DSV-Athlet Manuel Faißt hatte 12,3 Sekunden Rückstand auf den Japaner. Für den Baiersbronner war es die zweite Podestplatzierung in diesem Winter. Faißt war nach dem Springen auf Position zwei, nur vier Sekunden hinter dem überraschend führenden Japaner Hisaki Nagamine in den 10-Kilometer-Langlauf gegangen. In der Loipe zeigte der 24-Jährige ein starkes Rennen und musste letztlich nur den Olympia-Zweiten Watabe und den später zweitplatzierten Schweizer Tim Hug vorbeiziehen lassen.

Deutsche Topstars schonen sich für WM

Vortagessieger Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/+1:42,3 Minuten) kam diesmal auf Rang 13. Knapp davor stellte Youngster Terence Weber (Geyer) als Elfter sein bestes Weltcup-Resultat ein, Jakob Lange (Kiefersfelden/+2:49,1) belegte nach Platz vier im ersten Rennen diesmal nur Rang 22. Weltmeister Rydzek (8 Siege), Olympiasieger Frenzel (7) und Rießle (2), die die ersten 17 Einzelrennen seit Saison-Beginn für sich entschieden hatten, hatten in Japan im Hinblick auf die anstehenden Weltmeisterschaften im finnischen Lahti (22. Februar bis 5. März) eine Ruhepause erhalten. Die Gunst der Stunde hatte am Freitag (10.2.) Routinier Kircheisen genutzt und seinen ersten Weltcup-Sieg seit vier Jahren gefeiert.