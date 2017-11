Weltcup in Ruka

Beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombination bahnt sich eine große Überraschung an. Die beiden Top-Stars der Vorsaison, Eric Frenzel und Johannes Rydzek, liegen nach dem Springen auf der schwierigen Schanze in Ruka abgeschlagen zurück. Frenzel geht erst 4:31 Minuten nach Sprungsieger Mario Seidl aus Österreich in die Loipe, Rydzek startet als 22. 3:46 Minuten nach Seidl.

Wind spielt nicht mit

Bester Deutscher nach dem Springen ist Routinier Björn Kircheisen, der als Neunter (+1:24 Minuten) ins Rennen geht. Alle anderen DSV -Starter blieben unter ihren Möglichkeiten, wobei Frenzel (100 Meter) extrem viel Pech mit dem Wind hatte. Rydzek wollte dagegen zu viel, sprang zu aggressiv und landete schon bei 106 Metern. Auch Fabian Rießle kam wie schon am Tag zuvor nicht zurecht und setzte nach 103 Metern zur Landung auf. Rydzek, Rießle und Frenzel können sich also fast gemeinsam auf die Verfolgung machen. Der Weg nach vorn war lange nicht so weit wie heute.

Der Gejagte ist Sprungsieger Seidl. Der beste Springer der letzten Saison landete bei 131 Metern, sagte aber danach bei "Europsport": "Es war sehr schwer zu springen. Es ist ein Glück, heil über die Schanze zu kommen. Der Wind ist extrem."

Mapy-Chapppuis darf zwei Mal springen

In Ruka erlebten die wenigen Zuschauer das Comeback des Jason Mapy-Chapppuis. Es war ein kurioses. Der Franzose durfte als einziger Athlet zwei Mal springen. Weil beim ersten Versuch (73 Meter) zuviel Schnee in der Anlaufspur lag, sprang er direkt von Frenzel noch einmal. Viel besser wurde es aber für den Olympiasieger von 2010 nicht. Mit 84 Metern geht er fast sieben Minuten nach Seidl in die Spur.

Faisst verpasst Springen

Manuel Faisst blieb nur die Zuschauerrolle. Er hatte nach guten Trainingsleistungen in Ruka am Donnerstag die Qualifikationshürde nicht genommen. Schlechte Windbedingungen und ein zu aggressiver Sprungstil sorgten für einen Absturz. Am Samstag kann er einen neuen Anlauf nehmen…

Dann schauen drei große Nordische Kombinierer immer noch zu. Bernhard Gruber (Österreich/Blinddarm-OP) und die Norweger Jarl Magnus Riiber und Magnus Krog sind gar nicht erst nach Finnland gereist und verpassen das Opening.

