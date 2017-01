Das Kombinationsspringen für den Teamsprint aus Val di Fiemme

Sportschau | 14.01.2017 | 42:44 Min. | Verfügbar bis 14.01.2018 | Das Erste

Während Eric Frenzel beim Teamsprint pausiert, wollen die anderen Kombinierer beim Teamsprint in Val di Fiemme an ihre Erfolge anknüpfen. Sehen Sie hier das Kombinationsspringen in voller Länge.