Karriereende nach 13 Jahren im Weltcup

Tino Edelmann, Team-Weltmeister in der Nordischen Kombination, beendet seine Karriere. Wie die Thüringer Tageszeitung "Freies Wort" (Donnerstagausgabe) berichtet, stellt der 31-Jährige seine Ski mit sofortiger Wirkung in die Ecke.

Schritt noch nicht offiziell

Bild aus vergangenen Tagen: Edelmann in der Loipe.

Offiziell habe Edelmann, der in seiner aktiven Laufbahn acht Weltcupsiege feierte, den Schritt noch nicht verkündet. Bundestrainer Hermann Weinbuch und dessen Assistent Ronny Ackermann seien allerdings informiert. "Ich will erst noch mit meinem Arbeitgeber, dem Verein, den Sponsoren und einigen anderen Leuten reden, bevor ich damit an die Öffentlichkeit trete" , wird Edelmann in der Zeitung zitiert.

Sturz im Oktober in Oberhof

Letzter großer Erfolg: WM-Gold mit der Staffel 2015.

Zuletzt überraschte Sportsoldat Edelmann bei den Deutschen Meisterschaften in Oberhof mit Platz vier beim Springen. Im anschließenden Skiroller-Lauf stürzte der Thüringer allerdings und beendete das Rennen als Elfter. Edelmann stand seit 2003 im Weltcup-Kader, seine letzte Podestplatzierung feierte er in der vergangenen Saison zusammen mit Tobias Haug als Team-Sprint-Zweiter in Val di Fiemme. Bei Weltmeisterschaften sammelte Edelmann acht Medaillen, bei Olympia 2010 in Vancouver gewann mit der Staffel zudem Bronze.

dpa/dh

Stand: 03.11.2016, 13:28