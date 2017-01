Weltcup in Val di Fiemme

Die derzeit dominierenden deutschen Kominierer Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Björn Kircheisen sind im Teamsprint nicht am Start. Bundestrainer Hermann Weinbuch verordnete dem Trio eine Pause. "Wir wollen zur WM fit sein und müssen mit unseren Kräften haushalten" , so der Bundestrainer. Fabian Rießle musste dagegen ran. Er hatte im Einzel am Freitag einen schwachen Sprung gezeigt und sollte sich nun mehr Sicherheit auf der Schanze holen. Der Plan ging auf. Rießle sprang auf 123,5 m und sicherte sich mit seinem Teamkollegen Terence Weber die Führung. Weber gelang mit 130,5 m sogar der weiteste Satz der gesamten Konkurrenz. "Mein Sprung war wieder super. Die Schanze scheint mir zu liegen" , freute sich Weber.

Schwere Aufgabe in der Loipe

Weber überzeugt mit weitestem Sprung

Als Team Deutschland II gehen Rießle und Weber mit fünf Sekunden Vorsprung auf das laufstarke norwegische Duo Espen Andersen und Jörgen Graabak in die Loipe. Dritter nach dem Springen ist Japan II mit 16 Sekunden Rückstand. Gelaufen werden 1,5-km-Schleifen. Die Athleten wechseln jeweils fünf Mal. Kurzfristig passen mussten die ebenfalls stark eingeschätzten Norweger Magnus Moan und Magnus Krog. Moan, der am Freitag als Dritter auf das Podest gelaufen war, verzichtete verletzt auf einen Start.

Deutschland I muss aufholen

Das zweite deutsche Duo im Wettbewerb mit Jakob Lange und Manuel Faißt belegt unter den 18 Teams zunächst nur den 13. Rang. Die beiden liegen 1:14 Minuten zurück. Lange sprang nur 117,5 m und auch Faißt hatte wieder Probleme auf der Schanze. Bei ungünstigen Windbedingungen ging es für den 23-Jährigen nur auf 115,5 m.

Stand: 14.01.2017, 11:20