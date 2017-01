Die deutschen Kombinierer haben im elften Weltcup-Wettbewerb der Saison erstmals nicht gewonnen. Beim einzigen Teamsprint der Saison in Val di Fiemme kamen Terence Weber und Fabian Rießle auf Platz fünf vor Manuel Faißt und Jakob Lange. Der Sieg ging an die favorisierten Norweger Andersen/Graabak. Sie setzten sich im Schlussspurt vor den Tschechen Portyk/Dvorak durch. Rang drei sicherten sich die Italiener Rungaldier/Pittin.

Am Ende fehlten die Kräfte

Rießle und Weber gingen nach guten Sprüngen als führendes Team in die Loipe, wo jeder Läufer im Wechsel mit seinem Partner fünf Runden zu absolvieren hatte. Ihr Vorsprung von fünf Sekunden auf die Verfolger aus Norwegen war aber schnell aufgebraucht. Zur Hälfte des Rennens hatte sich eine Spitzengruppe von sieben Teams gebildet. Auf seiner letzten Schleife verlor Weber jedoch den Anschluss und gab Rießle beim letzten Wechsel neun Sekunden Rückstand mit auf den Weg. "Am letzten Berg hat es nicht ganz gereicht, um über die Kuppe dran zu bleiben" , erklärte Weber nach einem insgesamt guten Wettkampf. Schlussläufer Rießle schloss zwar noch einmal zum Führungs-Quartett auf, aber auf der Zielgeraden musste er sich doch geschlagen geben: "Es hat leider nicht ganz gereicht. Ich war fast dran, die haben aber so Gas gegeben, dass ich die Lücke nicht ganz schließen konnte. Am Ende haben mir die Kräfte gefehlt, schade." Der Bundestrainer wollte nach dem verpassten Podestplatz nicht von einer Enttäuschung sprechen. Hermann Weinbuch sagte am ARD-Mikrofon: "Die Jungs haben alles gegeben. Wir hatten das so eingerechnet, weil unsere Besten nicht am Start waren. Es hätte trotzdem funktionieren können. Fabian hat es super gut gemacht, als erfahrener Athlet weiß er, was er zu tun hat. Er hätte am Schluss auch genug Körner gehabt, aber acht, neun Sekunden Rückstand waren einfach zu viel."

Starke Aufholjagd von Lange/Faißt

Das zweite deutsche Duo Lange/Faißt arbeitete sich kontinuierlich von Rang 13 nach vorn. Der Rückstand schmolz von Runde zu Runde. Zur Halbzeit des Rennens waren von den ursprünglich 1:14 Minuten noch gut 30 Sekunden übrig. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnten die beiden die Lücke zur Spitze zulaufen. Da vorn aber das Tempo auf der Schlussrunde massiv angezogen wurde, wuchs der Abstand am Ende wieder. Team Deutschland I landete auf Rang sechs mit 33,9 Sekunden Rückstand.

