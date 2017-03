Showdown - wer holt die große Kugel?

Viermal in Folge hat Eric Frenzel den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination gewonnen. In dieser Saison aber riecht es nach einer Wachablösung. Johannes Rydzek ist der neue Überflieger, holte sich bei der WM in Lahti vier Titel und liegt aktuell auch in der Weltcup-Gesamtwertung in Front. Allerdings nur sechs Punkte vor dem Oberwiesenthaler Frenzel, der sich dank eines zweiten Platzes am Wochenende in Oslo wieder herangekämpft hat. Für Rydzek wäre es der erste Gesamtweltcup in seiner Karriere.

Rydzek leicht im Vorteil

Zwei Weltcups vor Saisonende kommt es nun am Mittwoch in Trondheim und dem Wochenende in Schonach zum großen Showdown. 3 Wettkämpfe, dann steht fest, wer der König der Kombinierer in dieser Saison ist. Die bisherige Bilanz spricht leicht für den Oberstdorfer Rydzek. Acht Weltcup-Einzelsiege und 15 Podestplätze. Nur zweimal als Vierter verpasste der 25-Jährige überhaupt das Treppchen. Die beiden Weltcups in Sapporo hatte er wie auch Frenzel ausgelassen. Frenzel holte sich sieben Einzelsiege, stand insgesamt 14 Mal auf dem Treppchen.

Beide von der Saison gezeichnet

Rivalen nur auf der Piste: Johannes Rydzek (li.) und Eric Frenzel

Dennoch ist alles offen, weil beide Sportler die enorm kraftzehrende Saison deutlich in den Beinen spüren. Frenzel scheiterte beim Weltcup in Oslo im Schlussspurt an Akito Watabe. Rydzek konnte auf den letzten drei Kilometern eine Fünf-Sekunden-Lücke nicht schließen. " Es geht langsam an die Substanz, die Knochen werden müde. Man ist froh, wenn man nach dem Wettkampf etwas abschalten kann und eine Pause hat ", sagte Frenzel im ZDF . Vielleicht machen die großen WM -Erfolge am Ende sogar den Unterschied aus. Rydzek wurde nach der grandiosen WM herumgereicht, hatte zahlreiche Fernsehauftritte und einen großen Empfang in Oberstdorf.

Bis zum Wettkampf am Mittwoch in Trondheim wird nicht trainiert. Dann geht es um die große Kugel. Und Bundestrainer Hermann Weinbuch weiß: " Eric wird nicht kampflos aufgeben. Johannes wird voll dagegen halten. "

rei/dpa/sid | Stand: 13.03.2017, 16:33