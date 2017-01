Rydzek schnappt Frenzel erneut den Sieg weg

Saison-Aus für Norweger Riiber

Für Jan Magnus Riiber ist die Saison beendet

Bitter sieht es für Jarl Magnus Riiber aus. Für den Norwegen ist die WM-Saison vorzeitig beendet. Der 19-Jährige hatte sich beim Weltcup in Seefeld am Freitag zum dritten Mal binnen eines Jahres die Schulter ausgekugelt und muss operiert werden. Diesmal zog sich Riiber die Verletzung beim Anziehen seines Sprunganzuges zu. Dem Skandinavier war am ehesten zugetraut worden, bei den Weltmeisterschaften in Lahti (22. Februar bis 5. März) die deutschen Kombinierer gefährden zu können.

br/sid | Stand: 28.01.2017, 16:03