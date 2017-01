Frenzel schlägt zurück und fängt Rydzek ab

Am Ende hatte Eric Frenzel bei der Highlight-Veranstaltung der Nordischen Kombinierer einfach mehr Reserven. Bei seinem siebten Saisonsieg distanzierte der 25-jährige Sachse seinen härtesten Konkurrenten der letzten Tage, Johannes Rydzek, gleich um 30,5 Sekunden. Dritter - mit deutlichem Rückstand - wurde Bernhard Gruber aus Österreich. Fabian Rießle wurde Sechster.

20 Sekunden Rückstand auf Rydzek hatte Frenzel nach dem Springen. Doch in der Loipe hatte er das schon nach der Hälfte der 15-Kilometer-Distanz aufgeholt. Nach etwa 10 Kilometern suchte Frenzel sein Heil dann in der Flucht nach vorn und setzte sich entscheidend ab. Nicht noch einmal wollte er im Foto-Finish gegen Rydzek verlieren - wie die beiden Tage zuvor. Bei Kilometer 12,5 war Frenzel dann schon fast 10 Sekunden vor Rydzek, der diesmal mit seinem Teamkollegen nicht mehr mithalten konnte.

"Ich habe mich gut gefühlt heute. Hinten raus habe ich versucht alles zu mobilisieren - und es hat funktioniert", sagte Eric Frenzel im ZDF. "Frenzel war heute um einiges stärker als Rydzek. Ich weiß auch nicht, woher der kleine Bursche die Kraft nimmt (...) Es ist unglaublich, woher er nach zwei Niederlagen die Energie nimmt" , sagte Bundestrainer Herrmann Weinbuch.

Frenzel könnte als Erster fünfmal Gesamtweltcupsieger werden

Mit dem Sieg in Seefeld holte sich Frenzel auch das Gelbe Trikot von Rydzek zurück. Zudem bekommt er satte 200 Weltcup-Punkte und darf mehr denn je davon träumen, als erster Kombinierer der Geschichte zum fünften Mal die Gesamtwertung zu gewinnen. Der Sachse hatte das Seefeld-Triple schon 2014, 2015 und 2016 gewonnen, damals war er jeweils sogar bei sämtlichen Starts unbezwungen geblieben.

Springen: Rydzek mit großem Vorsprung vor Frenzel

Zunächst hatte sich Rydzek auf der Schanze mit Sprüngen von 106 und 105,5 Metern ein wenig von seinem ärgsten Konkurrenten abgesetzt: Frenzel sprang 106 und 106,5 Meter weit und hat als Vierter 20 Sekunden Rückstand. Gemeinsam mit Frenzel gingen die Österreicher Mario Seidel und Bernhard Gruber in die Loipe.

Das Nordic Triple in Seefeld

Das Nordic Triple wird zum vierten Mal in Seefeld ausgetragen. Bisher war stets Erik Frenzel erfolgreich. Beim dem Wettbewerb über drei Tage wird am ersten Tag ein verkürzter Wettkampf mit einem Sprung und einem 5-Kilometer-Lauf ausgetragen. Am zweiten Tag steht ein "normaler" mit einem Sprung und zehn Kilometern an. Am letzten Tag dann gibt es den früher lange Zeit üblichen Wettbewerb mit zwei Sprüngen und einem 15-Kilometer-Lauf. Die Zeitrückstände werden jeweils in den nächsten Wettbewerb mitgenommen. Wer am letzten Tag als erster ins Ziel kommt, hat auch den Gesamtwettbewerb gewonnen und erhält 200 Weltcup-Punkte.

eei/dpa/sid | Stand: 29.01.2017, 14:29