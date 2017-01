Rydzek führt nach Springen - Frenzel mit Kampfansage

28 Kombinierer haben den letzten Wettkampftag des Nordic Triples in Seefeld in Angriff genommen. Die besten 30 der Triple-Gesamtwertung waren qualifiziert, der Norweger Kokslien und der Finne Hirvonen verzichteten. Anders als üblich mussten die Athleten zweimal vom Bakken.

Rießle mit 20 Sekunden Vorsprung vor Frenzel

Mit Sprüngen von 106 und 105,5 Metern hat sich Johannes Rydzek ein wenig von seinem ärgsten Konkurrenten Eric Frenzel im Kampf um das Nordic Triple abgesetzt. Frenzel sprang 106 und 106,5 Meter weit und hat als Vierter 20 Sekunden Rückstand. Der Olympiasieger sprach im ZDF dennoch von einer guten Ausgangsposition. Wichtig sei, ein gutes Tempo zu gehen und "hinten raus sehen wir mal, wer die meisten Körner hat." Ähnlich sieht es Rydzek: "Die 15 Kilometer muss man sich gut einteilen" . Gemeinsam mit Frenzel gehen die Österreicher Mario Seidel und Bernhard Gruber in die Loipe. Ob und wie sie bei der Verfolgung von Rydzek helfen können, bleibt abzuwarten. Der Lauf beginnt um 14.15 Uhr.

Rießle und Weber in den Top Ten

Fabian Rießle (106/104,5 Meter/+1:34 Minuten) und der sprungstarke Terence Weber (106,5/105,5 Meter/+2:12 Minuten) liegen auf den Plätzen sechs und acht, nach ganz vorn dürfte es aber für die beiden zu weit sein. Einen Platz unter den Top Ten peilt Björn Kircheisen an, der nach dem Springen (102/103 Meter) mit 3:21 Minuten Rückstand vorerst 15. ist: "Ruhig angehen, und dann mal sehen, was geht" beschrieb der Sachse im ZDF seine Taktik für den inzwischen ungewohnten 15-Kilometer-Lauf. Manuel Faißt (100,5/98 Meter) ist 25.

Das Nordic Triple in Seefeld

Das Nordic Triple wird zum vierten Mal in Seefeld ausgetragen. Bisher war stets Erik Frenzel erfolgreich. Beim dem Wettbewerb über drei Tage wird am ersten Tag ein verkürzter Wettkampf mit einem Sprung und einem 5-Kilometer-Lauf ausgetragen. Am zweiten Tag steht ein "normaler" mit einem Sprung und zehn Kilometern an. Am letzten Tag dann gibt es den früher lange Zeit üblichen Wettbewerb mit zwei Sprüngen und einem 15-Kilometer-Lauf. Die Zeitrückstände werden jeweils in den nächsten Wettbewerb mitgenommen. Wer am letzten Tag als erster ins Ziel kommt, hat auch den Gesamtwettbewerb gewonnen und erhält 200 Weltcup-Punkte.

dko/dpa/sid | Stand: 29.01.2017, 11:43