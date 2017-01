Weltcup in Lahti

Fabian Rießle hat den zweiten Weltcup der Kombinierer in Lahti gewonnen. Nach einem Sprung von der Großschanze und einem Zehn-Kilometer-Lauf verwies der Breitnauer in 25:44,2 Minuten die Teamkollegen Eric Frenzel (+4,6 Sekunden) und Johannes Rydzek (+11,6 Sekunden) auf die Plätze.

Taktisches Rennen von Beginn an

Auf der Zehn-Kilometer-Looipe entwickelte sich von Beginn an ein spannendes Rennen. Frenzel war als Sprungsieger als erster an den Start gegangen. Rießle als Fünfter holte seine 16 Sekunden Rückstand aus dem Springen schon nach eineinhalb Kilometern auf. Vorn bildete sich eine Fünfergruppe mit den beiden Deutschen sowie dem Japaner Akito Watabe, dem Italiener Samuel Costa und dem Österreicher Franz-Josef Rehrl. Als die taktierte, sprang auch Björn Kircheisen noch heran.

Rießle kontert Frenzel aus

Weil kein anderer die Führungsarbeit übernehmen wollte oder konnte und von hinten Johannes Rydzek heranstürmte, spannte sich einmal mehr Eric Frenzel vor die Gruppe. Als Rydzek eine Runde vor Schluss dennoch bis auf zehn Sekunden heran war, schaltete der Olympiasieger einen weiteren Gang hoch und sprengte die Gruppe. Lediglich Rießle konnte ihm folgen. Kurt vor dem Ziel griff Rießle an und ließ Frenzel keine Chance. Dahinter holte sich Rydzek den dritten Platz. Björn Kircheisen als Fünfter komplettierte die Dominanz der DSV-Starter. Manuel Faißt wurde 13., Jakob Lange 24.

Riiber verzichtet – Manninen scheitert am Cut

Diesmal in der Quali gescheitert: Hannu Manninen

Nicht mit dabei waren Jarl Magnus Riieber (Norwegen) und Hannu Manninen( Finnland). Der junge Norweger, der gestern noch das Springen überlegen gewonnen hatte, legte planmäßig eine Pause ein. Kombinierer-Legende Manninen, der am Samstag bei seinem Comeback ordentlicher 18. geworden war, schaffte es diesmal nicht, sich in der Sprungqualifikation für den Hauptwettkampf zu qualifizieren. Der 38-Jährige, der hauptberuflich Pilot bei Finnair ist, will Ende Februar noch einmal in Lahti starten, dann findet dort die Weltmeisterschaft statt.