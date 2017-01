Drei Deutsche auf dem Treppchen

Fünfter Dreifach-Erfolg der deutschen Kombinierer in diesem WM-Winter: In einem unglaublich spannenden Rennen in Chaux Neuve hatte am Sonntag (22.01.2017) Fabian Rießle die Nase vorn. Er siegte in 22:44.0 Minuten, 2,2 Sekunden vor Johannes Rydzek und 7,9 Sekunden vor Eric Frenzel, der damit sein Gelbes Trikot knapp vor Rydzek verteidigte. Olympiasieger Frenzel hatte als Vierter nach dem Springen eigentlich die besten Karten. Doch Fabian Rießle zeigte auf den letzten beiden Kilometern seine ungeheuere läuferische Qualität.

Frenzel mit bester Ausgangsposition

Eric Frenzel

Eric Frenzel musste 34 Sekunden auf den starken norwegischen Springer Jarl Magnus Riiber aufholen, der als Erster auf die 10-Kilometer-Strecke gegangen war. Schon nach 2,5 Kilometern hatte Frenzel seinen Rückstand auf 18,4 Sekunden auf den Norweger verkürzt. Bei 6,1 Kilometern übernahm Frenzel schließlich knapp die Spitze in einem ganz engen Feld, in dem auch Johannes Rydzek (+2,3), Björn Kircheisen (+2,7) und Fabian Rießle (+3,5) zu finden waren.

Rießle im Zielsprint der Schnellste

Fabian Rießle

Bei 8,6 Kilometern übernahm dann Weltmeister Rydzek bei einem Anstieg die Führung, vor Fabian Rießle und Eric Frenzel. Zwischen den dreien entspann sich eine sehr schnelle Runde, in der Frenzel am Anstieg zunächst den Ton angab, im Finish den anderen beiden dann aber den Vortritt lassen musste. So hatte Rießle am Ende die Skispitze als erster über der Ziellinie. Das tolle Ergebnis komplettiert Björn Kircheisen, der auf den achten Platz kam. Jakob Lange kam als 27. ins Ziel.

"Das waren erneut zwei tolle Tage für uns, Riesen-Kompliment an die Jungs", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Vor allem läuferisch zeigten die DSV-Kombinierer der Konkurrenz erneut die Grenzen auf, im Finish war für die Widersacher aus Norwegen, Österreich und Japan wenig bis nichts zu holen.

13 Siege bei 14 Saison-Rennen an DSV-Team

Die bisherige Saison ist fest in den Händen der deutschen Kombinierer um Weltcupspitzenreiter Eric Frenzel. Bis auf einen Teamsprint, bei dem nicht die besten Deutschen starteten, ging bei bisher 14 Saisonrennen jeder Sieg an das DSV-Team. Der Sieg in Chaux-Neuve ist der fünfte Dreifach-Erfolg in diesem WM-Winter.