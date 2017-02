Die Erfolgsserie der deutschen Kombinierer geht weiter. Johannes Rydzek (Oberstdorf) schnappte sich am Samstag (04.02.2017) den Sieg beim ersten Weltcup in Pyeongchang (Südkorea). Mit seinem siebten Erfolg in dieser Saison holte sich der Bayer auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden von Eric Frenzel zurück. Der Sachse wurde beim Rennen auf der Olympiastrecke von 2018 "nur" Vierter. Er musste dem Österreicher Mario Seidl, der als Sprungsieger als Erster in das Rennen gegangen war und sein erstes Weltcup-Podest feierte, und Fabian Rießle (Breitnau) den Vortritt lassen.

Rydzek - clever und schnell

Johannes Rydzek wieder im Gelben Trikot

Den Sieg wollte Rydzek nicht als guten Omen für die Olympischen Spiele werten. " Nächstes Jahr wird wieder alles anders, aber trotzdem war es ein cooler Lauf und ein richtig guter Einstand hier" , sagte er. Rydzek war nach dem Springen als Zweiter mit 29 Sekunden Rückstand auf Seidl in die Loipe gegangen. Der Österreicher ist ein begnadeter Springer, aber kein flotter Läufer. So war es keine Überraschung, dass Rydzek den Rückstand schon nach 3,5 Kilometern aufgeholt hatte. Danach preschte er aber nicht am Österreicher vorbei, sondern heftete sich clever an dessen Fersen und sparte Kräfte. Erst 1.500 Meter vor dem Ziel zog Rydzek an einem Anstieg an, Seidl konnte nicht folgen, rettete aber den zweiten Platz ins Ziel. Er profitierte auch davon, dass die große Verfolgergruppe um Eric Frenzel, Manuel Faisst und Fabian Rießle zu lange bummelte.

Rießle geht an Frenzel vorbei