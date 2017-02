Die deutschen Kombinierer haben sich auch auf der Olympiaschanze des kommenden Jahres in Pyeongchang erneut in sehr guter Form präsentiert. Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Manuel Faisst und Fabian Rießle haben vor dem abschießenden 10-km-Rennen (12.30 Uhr) noch beste Chancen auf den Sieg.

Seidl auf der Schanze unschlagbar

Als Führender geht der Österreicher Mario Seidl in die Spur. Der junge Athlet entpuppt sich immer mehr zum Superflieger und kam bestens zurecht. Er gewann die Qualifikation, die Probe und schließlich auch das Springen. Mit einem Satz auf 136 Meter geht er mit 29 Sekunden Vorsprung auf Rydzek in die Spur. Der Deutsche flog zwar nur einen halben Meter kürzer, hatte aber auch zwei Luken mehr Anlauf und bekam weniger Bonuspunkte. Hinter dem Führungsduo gehen Faisst (+40 s), Rießle (+56 s) und Frenzel (+57 s) fast gemeinsam mit dem zweiten starken Österreicher Franz-Josef Rehrl (+ 39 s) in die Loipe.