Kircheisen weiter als Frenzel und Rydzek

Mit dem viertletzten Rennen dieser Saison und dem ersten nach der Weltmeisterschaft in Lahti geht der Weltcup der Nordischen Kombinierer in die entscheidende Phase. Bei Bilderbuchwetter am Holmenkollen in Oslo legte Eric Frenzel aus dem Erzgebirge im Kampf um den Gesamtweltcup 123 Meter Meter vor (Rang 9, +0,44). Den Oberstdorfer Johannes Rydzek trug es bei fehlendem Aufwind sogar nur auf 120 Meter (Rang 19, +1:02).

Kircheisen mit toller Leistung

Das deutsche Fabelduett erhielt aber überraschenden Zuwachs. Björn Kircheisen zeigte sich nach seiner Auszeit wieder in toller Form. Mit 126 Metern zeigte er einen beeindruckenden Sprung, der ihn auf Rang drei brachte (+0,12). Noch weiter kamen nur die Österreicher Franz-Josef Rehrl (131 Meter) und Mario Seidl (2., +0,03).

Insgesamt acht deutsche Kombinierer dabei

Die DSV-Athleten waren mit einem insgesamt achtköpfigen Team angereist. Jakob Lange aus Kiefersfelden haderte erneut mit seiner Sprungform, er schaffte nur 111 Meter (Rang 42, +2:10). Das eigentlich hoffnungsvolle Talent Terence Weber vom SSV Geyer erwischte schlechte Bedingungen und landete bereits nach 110 Metern (Rang 39, +2:01). Der Oberstdorfer Vinzenz Geiger, der Juniorenweltmeister von Park City, enttäuschte ebenfalls. Immerhin trug es ihn aber auf 120 Meter (Rang 14, +0,54). Manuel Faisst vom SV Baiersbronn konnte die Leistungen aus dem Probedurchgang nicht bestätigen, dabei war er noch weiter als 123 Meter (Rang 12, +0,49) gesprungen. Auch Fabian Riessle zog seinen Sprung bei Aufwind gut herunter auf 121 Meter (Rang 21, +1:11).

BR | Stand: 11.03.2017, 12:06