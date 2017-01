Die Nordischen Kombinierer sind zurück aus ihrer Weihnachtspause: Neues Jahr, altes Bild? Pustekuchen! Der Norweger Jarl Magnus Riiber ist wieder da und stellt die deutschen Überflieger vor eine Herausforderung.

Deutlicher Sieg für Riiber

Endlich möchte man sagen. Die letzten Wettbewerbe glichen bisher einem deutschen Schaulaufen. Bei allen acht Weltcups stand immer ein DSV-Athlet auf dem obersten Treppchen. Beim Weltcup in Lahti – dort findet Ende Februar auch die die Nordische Ski-WM statt – sorgte Riiber am Samstagmorgen mit einem Satz auf 128,0 Meter für eine Kampfansage. Das 19-jährige Sprungtalent aus Norwegen gewann das Springen damit deutlich. Was er nach der langen Krankheitspause in der Loipe drauf hat, wird man sehen.

Frenzel in der Jägerrolle

Eric Frenzel geht als Zweiter in die Loipe.

Als erster Verfolger wird sich Eric Frenzel ab 13 Uhr auf die Verfolgung machen. Der Sachse flog mit zwei Gates mehr Anlauf als Riiber auf 125,5 Meter und muss beim 10-km-Rennen 1:06 Minuten Rückstand aufholen. Überraschungsdritter ist der Finne Eero Hirvonen (+1:29 Minuten).

Rydzek in bester Gesellschaft

Die anderen deutschen Top-Kombinierer kamen auf der Schanze bei teils heftigem Schneetreiben nicht klar. Der Weltcup-Spitzenreiter Johannes Rydzek landete schon bei 113,5 Metern und geht so 2:34 Minuten nach Riiber in die Spur. Er ist in bester Gesellschaft und kann sich gemeinsam mit Manuel Faißt (115,0 m/+2:35), Björn Kircheisen (112,0 m/+2:39) und Vinzenz Geiger (114,0 m/+ 2:39) auf die Verfolgung machen.

Weber überzeugt - Rießle weit zurück

Von den Nachwuchsathleten war Terence Weber der Beste. Mit einem technisch sauberen Sprung brachte er es auf 115,0 Metern und geht als Siebter (+2:18) in die Loipe. Völlig enttäuscht war Fabian Rießle nach einem Hopser auf 108,0 Meter beträgt sein Rückstand auf das Podium schon fast zwei Minuten.

Deutscher Nachwuchs hadert mit dem Wind

Die Nachwuchsspringer Tobias Simon (96,5 m) und Jakob Lange (94,5 m) hatten bei ihren Sprüngen kaum Windunterstützung und knackten nicht mal die 100 Meter Marke. Im anschließenden 10-km-Rennen gilt es für beide noch ein paar Plätze gut zu machen.

Pilot Manninen landet bei 101 Meter

Hannu Manninen aus Finnland

Rekordsieger Hannu Manninen kam bei seinem Comeback nach sechs Jahren Pause nicht richtig ins Fliegen. Der 38-Jährige musste bei seinem Heimspiel in der nationalen Gruppe früh über den Bakken und landete bei 101 Metern. Er geht als 37. mit fast vier Minuten Rückstand ins Rennen. Fliegen ist übrigens seine Berufung. Im "normalen" Leben ist Manninen Pilot. Seine Weltcup-Einsätze muss er mit seinem Dienstplan abstimmen.

sst | Stand: 07.01.2017, 10:35