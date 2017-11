Nach dem enttäuschenden Weltcupauftakt am Freitag haben die deutschen Kombinierer am zweiten Tag in Ruka zumindest teilweise für Wiedergutmachung gesorgt. So landete Johannes Rydzek nach Platz acht beim Skispringen am Ende auf dem starken dritten Rang. Fabian Rießle präsentierte sich läuferisch ebenfalls in guter Form, machte fast 35 Sekunden auf Sieger Akito Watabe gut und beendet das Rennen als Elfter.

Die anderen DSV-Kombinierer blieben hinter den Erwartungen zurück. Vor allem Eric Frenzel enttäuschte. Er kam als 14. mit 1:29 Minuten Rückstand ins Ziel.

Stand: 25.11.2017, 13:53