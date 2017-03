Das Springen am Mittwoch (15.03.17) war der Witterung zum Opfer gefallen. Das brachte einen Vorteil für Eric Frenzel im Kampf um den Gesamtweltcup der Kombinierer gegen Johannes Rydzek: Beim drittletzten Saison-Wettkampf in Trondheim wurde der entscheidende 10-km-Langlauf auf Grundlage des provisorischen Durchgangs vom Dienstag gestartet, in dem Olympiasieger Frenzel (Oberwiesenthal) Platz drei, der sechsmalige Weltmeister Rydzek (Oberstdorf) aber nur Platz elf belegt hatte.

Enges Rennen

Frenzel, der bei noch 300 zu holenden Punkten nur sechs Zähler Rückstand auf Rydzek im Kampf um die Kristallkugel hatte, ging mit 26 Sekunden Rückstand auf den führenden Österreicher Mario Seidl in die Loipe. Zweiter war Manuel Faißt (Baiersbronn/+0:11 Minuten). Rydzek hatte 1:23 Minuten Rückstand auf Seidl sowie 57 Sekunden auf Frenzel und musste daher wie schon am Samstag in Oslo eine großen Lücke schließen. Eine Sekunde nach Rydzek ging Staffel-Weltmeister Fabian Rießle (Breitnau) ins Rennen, die beiden konnten damit ein starkes Duo bei der Aufholjagd bilden. Auch Björn Kircheisen (Johangeorgenstadt) als 16. (+1:34) sowie der zweimalige Saisonsieger Akito Watabe (Japan) als 17. (+1:37) lagen nicht weit hinter Rydzek.

Frenzel zieht an Rydzek vorbei

Schneeregen machte das Rennen zu einer schweren Aufgabe. Doch Frenzel ließ sich die Chance nicht nehmen und machte das Rennen vor Johannes Rydzek und Fabian Rießle perfekt. Der Oberwiesenthaler feierte nach 25:10,9 Minuten den Erfolg über die 10-Kilometer und holte seinen achten Saisonerfolg. Dabei verwies er den Spitzenreiter und Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek mit 19,2 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Auch in der Gesamtwertung zog er am Allgäuer vorbei. Allerdings liegt er mit gerade mal 14 Punkten in Führung. Den deutschen Dreifach-Erfolg machte Fabian Rießle als Dritter mit 22,2 Sekunden nach dem Sieger perfekt. Manuel Faißt als Sechster rundete das hervorragende deutsche Ergebnis ab.

Frenzel kann beim Saisonfinale am Wochenende in Schonach zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup gewinnen, für Rydzek wäre es das erste Mal.