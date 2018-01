Am zweiten Tag des Seefeld-Triples der Nordischen Kombinierer hat vor allem Junioren-Weltmeister Vinzenz Geiger aus Oberstdorf überzeugt. Nach einer furiosen Aufholjagd über zehn Kilometer in der Loipe riss der 20-Jährige die Arme als Zweitplatzierter in die Höhe. Für Geiger war es das bislang beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere.

Geiger mit taktisch gutem Rennen

Weiter vorn war nur Vortagessieger Akito Watabe, der einen Vorsprung von 1:05 Minuten ins Ziel brachte. Zu Beginn des Skilanglaufs waren es noch 1:45 Minuten. " Ich weiß auch nicht genau, wie ich das geschafft habe ", sagte Geiger in der ARD : " Die ersten drei Runden habe ich mich gut im Windschatten versteckt, danach habe ich mich gut gefühlt und wollte das durchziehen. " Auf Platz drei erreichte der Norweger Jarl-Magnus Riiber das Ziel (+1:08,9).

Vinzenz Geiger beim Seefeld-Triple

Ambitionierter Rießle verliert Podestplatz

Nach einer soliden Vorstellung auf der Schanze am Vormittag erwischte der bis dahin drittplatzierte Fabian Rießle einen gebrauchten Tag in der Loipe. Aufgrund seiner läuferischen Qualitäten war Rießle eigentlich mit Ambitionen auf Platz zwei ins Rennen gegangen, doch daraus wurde nichts. Im Gegenteil: Rießle hatte große Probleme, verlor seinen Podestplatz und beendete den zweiten Wettkampftag in Seefeld abgeschlagen auf Platz sechs.

DSV-Athleten springen und laufen hinterher

Die übrigen DSV -Starter blieben schon auf der Schanze weitgehend hinter den Erwartungen zurück. Titelverteidiger Eric Frenzel (+1:59,4) kämpfte sich in der Loipe zumindest noch auf den zehnten Rang vor, Johannes Rydzek (+2:22,7) folgte erst auf dem 13. Platz.

Mammut-Wettkampf zum Abschluss am Sonntag

Die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg fällt am Sonntag in einem Mammut-Wettkampf. Dann stehen gleich zwei Sprünge und 15 Kilometer in der Loipe an. Der Sieger beim Höhepunkt des Weltcup-Winters erhält 200 Punkte. Die bisherigen vier Triple-Auflagen hatte alle Eric Frenzel gewonnen.