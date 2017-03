Rydzek fährt auf Frenzel auf und stürzt

Schnell schloss das Duo auf der schmalen weißen Loipe zur Spitze auf. Nach der ersten von sieben Runden lag Frenzel gerade Mal 3,1, Rydzek noch 3,6 Sekunden hinter Watabe. Das Tempo blieb zunächst relativ gemütlich. In Runde zwei hatte sich deshalb eine 14 Mann starke Gruppe gebildet, die weiterhin von Watabe angeführt wurde. Frenzel und Rydzek hielten sich zurück, beäugten sich gegenseitig und sparten Körner. An der Spitze wechselten die Führenden. In Runde sechs hatte Wilhem Denifl die Nase vorn, Rydzek lag als Vierter (+1,6) knapp vor Frenzel (1,8). Das Taktikgeplänkel nutzte Denifl und machte einen Ausreißversuch. Doch dann zogen auch Frenzel und Rydzek das Tempo kräftig an. Das Duo holte Denifl am letzten Anstieg wieder ein, Rydzek stürzte dann beim Überholvorgang 150 Meter vor dem Ziel unglücklich, nachdem er auf Frenzel aufgefahren war. Damit musste der Oberstdorfer den Sieg und die Spitzenposition im Weltcup Frenzel überlassen. Der Österreicher wurde Zweiter noch vor Rydzek.

br/mla | Stand: 18.03.2017, 13:43