Die Chancen auf das Podest waren bereits nach dem Springen verschwindend gering. Der starke Läufer Rydzek hatte bereits 1:03 Minuten Rückstand auf den besten Springer Espen Andersen aus Norwegen. Hinter ihm war Terence Weber als 18. mit 1:10 Minuten Rückstand zweitbester Deutscher. Der fünffache Weltcup-Gesamtsieger Eric Frenzel ging mit einem Defizit von 1:33 Minuten in die Loipe.



Rydzek befand sich dennoch schnell in der zweiten Verfolgergruppe, die sich nach der Hälfte der Distanz mit vier weiteren Läufer zusammenschloss und auf die Jagd nach dem Führenden Andersen machte. Dieser hatte nach fünf Kilometer 45 Sekunden Vorsprung. In der Gruppe Rydzek verschleppten die weiteren Norwegern um Joergen Graabak und Jan Schmid etwas das Tempo, um den Sieg ihres Teamkollegen nicht zu gefährden. " Es ist ärgerlich, welche taktischen Spielchen man machen kann, aber daraus muss ich lernen und es beim nächsten Rennen besser machen ", ärgerte sich Rydzek.

Bundestrainer Weinbruch bemängelt fehlendes Selbstvertrauen