Nordische Kombi der Damen - aus dem Winterschlaf auf die Überholspur

Als am Sonntag (19.03.2017) in Oslo der Biathlon-Weltcup zu Ende ging, stellte sich das französische Team am Fuße des Holmenkollens noch mal zu einem Foto auf. 21 Frauen und Männer und ein Transparent: "50 Podiums 2016/17. Das französische Biathlon-Team - fantastisch." Die deutschen nordischen Kombinierer hätten ein ähnliches Foto machen können. Wie im Biathlon die Franzosen sind in der Kombination die Deutschen die klaren Dominatoren. Nicht weniger als 55 Podestplätze sammelten Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Co. in der zurückliegenden Saison. Im gesamten Winter gab es überhaupt nur ein Rennen, bei dem keiner aus dem Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch auf dem Treppchen stand.

Ehrgeiziger Plan bis 2022

Horst Hüttel: "2019 Junioren-WM, 2020 Weltcup, 2021 WM in Oberstdorf"

Irgendwie hätte auf so einem Saisonabschlussfoto aber etwas gefehlt. Die Kombiniererinnen. Nach wie vor ist die Nordische Kombination die einzige olympische Wintersportart, in der es keine etablierten Frauen-Wettkämpfe, geschweige denn Frauen-Weltcups oder Olympische Medaillen für Frauen gibt. Einer, der das ändern möchte, ist Horst Hüttel, Sportlicher Leiter für Skisprung und Kombination im deutschen Ski-Verband. Hüttel zählt im Weltverband FIS zu denjenigen, die sich energisch für die Frauen-Kombination einsetzen. Er ist optimistisch und ehrgeizig: 2019 soll es eine Aufnahme bei der Junioren-WM geben, 2020 erste Weltcups, 2021 die Premiere bei der WM in Oberstdorf. In Peking 2022 könnte dann die letzte olympische Männerbastion fallen. So zumindest der Plan einer vom Weltverband verabschiedeten "Road Map" zur Entwicklung der Disziplin.

Dezenter Druck und positive Signale vom IOC

Gian Franco Kasper: "Damen werden sehr schnell kommen"

Während der zurückliegenden nordischen Ski-WM in Lahti, so berichtet Hüttel, habe es ein Treffen mit Thomas Bach. Chef des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC ) gegeben. Das IOC hatte in den vergangenen Monaten mit Aussagen zur Gender-Gerechtigkeit dezent Druck ausgeübt. Beim Treffen in Lahti äußerte sich Bach nun positiv bezüglich einer Olympia-Aufnahme 2022. Auch FIS -Präsident Gian Franco Kasper steht hinter den Plänen: "Die kombinierenden Damen werden sehr schnell kommen. Wir dürfen das nicht überreizen, aber über kurz oder lang wird ein Teamwettbewerb im WM-Programm stehen" , sagte der Schweizer Anfang März in der ARD .

Nachwuchsserie mit 80 Teilnehmerinnen

An Nachwuchs, erklärt Hüttel, fehle es jedenfalls nicht. In Ländern wie den klassischen Kombi-Nationen Deutschland, Österreich, Norwegen oder Frankreich gebe es einen regelrechten Boom. "Andere Länder haben mich überrascht, der russische Verband engagiert sich beispielsweise sehr. Zudem rechne ich damit dass aus Langlaufnationen wie Finnland oder Schweden ebenfalls bald Top-Athletinnen kommen." Einen Vorgeschmack gab es bereits im vergangenen Sommer, als auf den ersten beiden Stationen der Youth-Cup-Wettkampfserie 70 bis 80 Teilnehmerinnen aus 14 Ländern dabei waren. Zum Saisonfinale am vergangenen Wochenende im norwegischen Trondheim gingen immerhin noch 24 Athletinnen in zwei Altersklassen vom Bakken und auf die Drei-Kilometer-Piste.

Klingenthalerin Jenny Nowak gewinnt Youth Cup

Die ersten Sternchen unter den Zwölf- bis 16-Jährigen zeigen sich auch schon. Erfreulich aus deutscher Sicht, dass die Klingenthalerin Jenny Nowak ganz vorn mitmischt. Die 14-Jährige gewann sechs von acht Wettkämpfen des Youth Cup und stand schon vor dem Abschluss in Trondheim als Gesamtsiegerin fest. Auch die Namen der 13-jährigen Anna Jäkle (Schonach-Rohrhardsberg) und Emily Franke (Oberwiesenthal) sowie der 15-jährigen Sophia Maurus (Buchenberg) kann man schon mal vorsichtig im Gedächtnis platzieren.