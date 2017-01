Beim ersten Wettkampf des Seefeld-Triple der Nordischen Kombinierer haben die deutschen Athleten beste Chancen, auf den 14. Sieg im 15. Saisonrennen. Nach dem Springen am Freitag liegen Eric Frenzel und Johannes Rydzek als Dritter und Fünfter klar auf Podestkurs. Der 5-Kilometer-Langlauf beginnt 16.15 Uhr.

Frenzel und Rydzek mit 11 und 19 Sekunden Rückstand

Dritter nach dem Springen: Eric Frenzel.

In einem schwierigen Wettkampf mit wechselnden Winden und häufigen Unterbrechungen kam Weltcupspitzenreiter Frenzel auf 102 Meter, Rydzek flog auf 103,5 Meter. Auf den Österreicher Bernhard "Bernie" Gruber, der das Springen mit 107 Metern gewann, haben Frenzel und Rydzek elf und 19 Sekunden Rückstand.



" Bernie ist ein richtig guter Athlet. Aber ich weiß, dass er angeschlagen ist. Und die Abstände sind so gering. Von daher werden wir ihn 'niedermatchen' ", sieht Bundestrainer Hermann Weinbuch seine Athleten in der Loipe im Vorteil. Wer von seinen Sportlern wird das Rennen machen? " Die besten Voraussetzungen nach dem Springen hat Johannes Rydzek. Er hat nur ein paar Sekunden Rückstand auf Eric. Sie werden zusammenkommen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. "

Gruber: "Volle Attacke"

Gruber gewann etwas überraschend. Dem 34-Jährigen gelang der beste Sprung der Saison. Allerdings ist Gruber angeschlagen, wird in der Loipe vermutlich bald von der Konkurrenz eingeholt werden. Vorzeitig geschlagen geben möchte sich Gruber den Deutschen allerdings nicht. " Es war ein lässiger Sprung. Wir versuchen, der deutschen Mannschaft etwas Dampf unter dem Hintern zu machen. Es ist angerichtet. Wir werden angreifen und gehen volle Attacke in der Loipe. " Zweitbester nach dem Springe ist der Italiener Samuel Costa, der vier Sekunden hinter Gruber liegt, mit den Top-Läufern vorn aber nicht mithalten können dürfte.

Weber starker Sechster

Terence Weber.

Bevor die besten Springer den Sieg im Sprunglauf unter sich ausmachten, stand Terence Weber lange in der Leaderbox. Mit Rückenwind kam der Sachse auf 102 Meter und sagte nach seinem Sprung: " Es ist heute windig. Da ist es schwierig für die Jury, allen gleiche Bedingungen zu verschaffen. Aber damit muss man als Sportler umgehen können und sich auf seinen Sprung konzentrieren. " Weber kam letztlich auf einen starken sechsten Platz, auf Gruber hat in der Loipe einen Rückstand von 36 Sekunden.

Faißt und Rießle auf neun und zehn

Das starke DSV-Mannschaftergebnis runden Manuel Faißt und Fabian Rießle auf den Rängen neun und zehn mit 44 und 45 Sekunden Rückstand ab. Ob der laufstarke Rießle auf nur fünf Kilometern das Loch nach vorn schließen kann, ist aber fraglich.



Björn Kircheisen als 21. (100,5 Meter) mit 59 Sekunden Rückstand und Jakob Lange als 42. (92 Meter) mit 2:09 Minuten Rückstand gehen deutlich abgeschlagen Rennen.

Schulter ausgekugelt: Riiber fehlt erneut

Einen guten und weiten Sprung hätte sicherlich auch der Norweger Jarl Magnus Riiber ins Tal gebracht. Der 19-Jährige, in dieser Saison immer wieder von Verletzungen geplagt, musste aber auf einen Start verzichten. Beim Anziehen seines Sprunganzuges kugelte sich Riiber seine Schulter aus und trat nicht an. Es ist nicht das erste Mal, das Riiber Probleme mit seiner Schulter hat und deswegen nicht starten kann.

dh | Stand: 27.01.2017, 15:36