Weltcup in Val di Fiemme

Nach einem Tag Pause greift Eric Frenzel wieder an. Der 28-Jährige sprang zum Abschluss des Weltcup-Wochenenedes im italienischen Val di Fiemme auf die Tagesbestweite von 138,0 Metern und blieb damit nur einen halben Meter hinter dem Schanzenrekord. Frenzel geht mit einem Vorsprung von 18 Sekunden auf den Japaner Go Yamamoto in den 10-km-Langlauf. Als Dritter geht Akito Watabe ins Rennen (+30 Sekunden).

Topergebnis für Kircheisen, Rießle und Rydzek möglich

Björn Kircheisen (Archivbild).

Neben dem Gesamtweltcup-Führenden Frenzel liegt auch Björn Kircheisen als Sechster in einer aussichtsreichen Position. Er nimmt das Rennen mit einem Rückstand von 1:03 Minuten auf. größeren Rückstand haben Fabian Rießle ist nach einem passablen Sprung auf 123,0 Meter vorerst 13. und muss 1:18 Minuten aufholen. Acht Sekunden nach ihm nimmt Weltmeister Johannes Rydzek das Rennen auf. Er war ebenfalls 123,0 Meter gesprungen und damit nicht wirklich zufrieden. Im Auslauf winkte Rydzek ab.

Weber überzeugt erneut beim Springen

Eine gute Leistung auf der Schanze zeigte erneut Terence Weber. Mit 123,5 Meter landete er vorerst auf Rang neun. Er geht 1:07 Minuten nach Frenzel in die Loipe. Für den 20-Jährigen dürfte es aber schwer werden, in den Top Ten zu bleiben. Weber gilt nicht als laufstark. Manuel Faißt sucht beim Springen noch immer nach seiner Form. Mit 113,0 Metern reichte es nur zu Rang 39 (+2:36 min). Etwas besser liegt der laufstarke Jakob Lange. Er geht von Rang 37 aus in den 10-km-Langlauf (+2:30 min). Das deutsche Team komplettiert Tobias Simon. Er liegt nach dem Springen auf Rang 43.

Riiber nach weitem Satz disqualifiziert

Auf Tuchfühlung zu Frenzel hätte der Norweger Jarl Magnus Riiber gelegen. Bei seinem ersten Auftritt an diesem Weltcup-Wochenende in Val di Fiemme gelang ihm mit 136,5 Metern der zweitweiteste Satz. Allerdings wurde Riiber wegen eines nicht zulässigen Sprunganzugs disqualifiziert.

