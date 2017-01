Weltcup in Val di Fiemme

Es war ein einsames Rennen für Eric Frenzel. Als Sieger des Springens war er mit 18 Sekunden Vorsprung ins 10-Kilometer-Rennen gegangen. In der Loipe konnten seine Verfolger keinen Boden gutmachen, im Gegenteil. Frenzel siegte souverän vor seinem Teamkollegen Johannes Rydzek und dem Japaner Akito Watabe. Es war der sechste deutsche Doppelerfolg in den letzten sieben Rennen.

Vorsprung wächst und wächst

Bei Kilometer 1,2 hatte Frenzel seinen Vorsprung schon auf über 30 Sekunden ausgebaut. Seine nächsten Verfolger waren zu diesem Zeitpunkt der Österreicher Seidl und die beiden Japaner Watabe und Yamamoto. Die nächste Gruppe mit Björn Kircheisen lag eine weitere halbe Minute zurück. Nach der Hälfte des Rennens war der Vorsprung auf 41 Sekunden angewachsen. Am Sieg Frenzels gab es keine Zweifel mehr. Für die Verfolger Seidl und Watabe hieß es zu diesem Zeitpunkt, sich eine siebenköpfige Gruppe vom Hals zu halten, die von Kircheisen und Rydzek angeführt wurde. Auf der letzten Runde starteten die Verfolger den entscheidenden Angriff und überrollten Seidl und Watabe. Rydzek sicherte sich in einem tollen Schlussspurt Rang zwei knapp vor Watabe. Das tolle deutsche Mannschaftsergebniss komplettierten Fabian Rießle auf Rang fünf und Björn Kircheisen als Achter.

Pause im Teamsprint war richtig

Durch den erneuten Doppelsieg fühlte sich Bundestrainer Herrmann Weinbuch in seiner Entscheidung bestätigt, die Topathleten im Teamwettbewerb am Samstag (14.01.2017) nicht einzusetzen: "Die Pause gestern hat sich gelohnt. Das haben wir heute mit den ersten beiden Plätzen bewiesen." Eric Frenzel sagte über seinen perfekten Wettkampf: "Ich bin einfach sehr zufrieden mit mir im Moment. Ich hoffe, ich kann dieses Gefühl mit in die nächsten Wettkämpfe nehmen." Frenzel, der am Wochenende zu Sachsens Sportler des Jahres gewählt wurde, feierte mit dem Sieg in Val di Fiemme seinen inzwischen 37. Weltcup-Erfolg. Damit nähert sich der 28-Jährige dem Finnen Hannu Manninen weiter an, der 48 Siege auf seinem Konto hat.

Faißt auf Formsuche, Lange in der Loipe stark

Einen schwachen Tag erwischte erneut Manuel Faißt. Schon nach dem Springen lag er abgeschlagen auf Rang 39. Nach dem Langlauf fand er sich auf Rang 33 wieder, mit einem gewaltigen Rückstand von rund drei Minuten auf Sieger Frenzel. Stark in der Loipe präsentierte sich Nachwuchstalent Jakob Lange. Er lief von Rang 37 auf 21 vor. Terence Weber konnte seine starke Platzierung nach dem Springen erwartungsgemäß nicht halten. Der 20-Jährige wurde von Platz neun auf Rang 25 durchgereicht.