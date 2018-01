Die Zeiten, in denen Eric Frenzel und Johannes Rydzek der Konkurrenz davonflogen, sind vorbei. Ausgerechnet im Olympia-Jahr hapert es auf der Schanze. Vornweg springen die Norweger. Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber, Joergen Graabak und Jan Schmid sind in der Sprungwertung allesamt besser platziert als die Deutschen. "Wir sind noch nicht ganz in Form" , gesteht auch Bundestrainer Hermann Weinbuch ein. "Uns fehlen Selbstsicherheit und Fluss" , sagt der 57-Jährige.

Welche Strategie ist die bessere?

Weinbuch: "Wir benötigen Erfolgserlebnisse"

Und woran liegt's? Weinbuch erklärt, dass man in der Vorbereitung auf den Winter viel Zeit mit Ausdauer- und weniger mit Sprungtraining verbracht habe. Die Norweger haben es genau anders herum gemacht und sich im Springen verbessert. Bei Olympia werde sich nun zeigen, welche Strategie zu Medaillen führt. "Ich sehe uns da auf dem besseren Weg. Läuferisch können die Norweger bis Olympia sicher nicht zu uns aufschließen. Bei uns hängt es dagegen oft nur an Kleinigkeiten" , sagt der einstige Dreifach-Weltmeister.

Eric Frenzel und das Problem mit der Hocke

Eric Frenzel ist mit seinen Flügen derzeit oft unzufrieden. (Archivbild)

Beispiel Eric Frenzel: Der Weltcup-Seriensieger hadert mit seiner Anfahrtshocke. "Ich habe das Gefühl, dass ich beim Absprung meine Kräfte nicht bündeln kann" , erklärte er nach dem Weltcup am vergangenen Wochenende in Val di Fiemme. Weinbuch analyiert: "Eric hat schon immer Probleme mit der Anfahrtshocke. Durch das Ausdauertraining ist er kräftiger geworden und nicht mehr so beweglich. Da ist es schwerer, die richtige Position zu finden. Er hat das Gefühl für den richtigen Absprung verloren. Aber wir arbeiten daran. Und Eric muss weiter fest dran glauben und locker bleiben."



So sind sowohl Weinbuch als auch Frenzel optimistisch, dass Problem bis zu den Winterspielen in den Griff zu bekommen. "Wir benötigen einfach Wettkampfsprünge und Erfolgserlebnisse. Dann bekommen wir das schon hin" , sagt der Bundestrainer, der zudem erklärt, dass sein Team nach einer Grippewelle um Weihnachten und einem Magen-Darm-Infekt Anfang Januar zuletzt von Erkrankungen geplagt war.

Kircheisen bangt um Olympia-Fahrschein

Nicht nur Frenzel hat auf der Schanze Probleme, noch mehr kämpfen muss Routinier Björn Kircheisen, der noch nie der überragende Springer war. Sein bestes Sprungergebnis war ein neunter Platz zum Auftakt in Kuusamo (Finnland). Seitdem ging fast nichts mehr und so muss "Kirche" auch um seinen Startplatz bei den Olympischen Spielen bangen. Die geforderte interne Norm von zwei Top-8-Platzierungen kann der 34-Jährige nicht mehr erreichen, denn bis zur Nominierung am 23. Januar steht nur noch ein Einzel-Weltcup in Chaux-Neuve (FRA) an.

Vinzenz Geiger wird zum Medaillenkandidaten

Derzeit bester Springer aus dem deutschen Kombinerer-Lager ist Youngster Vinzenz Geiger als Neunter der Springer-Liste. Für Weinbuch ist der 20-Jährige nicht nur deshalb ein Medaillenkandidat für Pyeongchang. "Er hat sich im letzten Jahr viel Substanz erarbeitet und präsentiert sich im Moment sehr stark." Im Dezember lief der Oberstdorfer erstmals zu einem Einzelpodestplatz. Wenn er einen guten Tag erwischt, könnte er laut Weinbuch auch bei Olympia vorn mitmischen: "Ich traue ihm jederzeit einen Platz auf dem Stockerl zu" , freut sich der Coach über weiteren Zuwachs in der Weltspitze.

"Weil wir es bisher immer geschafft haben"

Bei den Olympischen Spielen haben die Kombinierer am 14. Februar ihren ersten Wettkampf. Bis dahin muss das Springen funktionieren, ansonsten rückt die Einzelmedaille in weite Ferne. Weinbuch jedenfalls bleibt entspannt und gibt als Olympiaziel für die drei Kombinierer-Wettkämpfe einen Olympiasieg und zwei weitere Medaille aus. Sein Rezept? Das klingt einleuchtend: "Warum wir es in diesem Jahr wieder schaffen werden, zum Saisonhöhepunkt in Topform zu sein? Weil wir es bisher immer geschafft haben" , lacht Weinbuch.

Stand: 15.01.2018, 17:52