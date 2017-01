Elf Wettkämpfe in den letzten drei Jahren - so lange hielt die Siegesserie von Eric Frenzel. Am Freitag ist die unglaubliche Serie gerissen. Frenzel, der "König von Seefeld" musste sich in einer Millimeterentscheidung seinem Teamkollegen Johannes Rydzek geschlagen geben.

"Genialer Fight auf der Zielgeraden"

Im Schlussfinish der ersten Fünf-Kilometer-Etappe des in drei Wettkämpfen ausgetragenen Seefeld-Triples machten Frenzel und Rydzek den Sieg ganz unter sich aus. Rydzek war als Führender auf die Zielgerade gegangen, Frenzel känmpfte sich aber auf den letzten Metern heran. Mit einem Ausfallschritt und einer Fußzehe Vorsprung siegte Rydzek letztlich. Im Ziel jubelte er: " Den Eric in solch einer überragenden Form schlagen zu können macht mich stolz ", sagte er im ZDF : " Es war ein genialer Fight mit dem Eric auf der Zielgeraden. Alles tat weh. " Frenzel war trotz der historischen ersten Niederlage seit vier Jahren in Seefeld ebenfalsl glücklich: " Ich bin völlig zufrieden. es war eng und mit etwas Glück hätte es auch anders aussehen können. Ich habe alles gegeben und das Triple hat noch zwei Tage. "

Kampf um Rang drei gewinnt Italiener

Samuel Costa: Zweiter Podestplatz seit 2013.

Frenzel und Rydzek waren nach dem Springen am Mittag auf Position drei und fünf in den Fünf-Kilometer-Langlauf gegangen. Skisprung-Sieger Bernhard Gruber aus Österreich hatte vor dem Langlauf zwar angekündigt, er wolle " volle Attacke " gehen. Nach etwa zwei Kilometern war der Vorpsrung von 11 und 19 Sekunden auf Frenzel und Rydzek aber aufgebraucht. Gruber, der angeschlagen ins Rennen ging, hatte in der Folg Probleme, den beiden starken Deutschen zu folgen. Auf dem letzten Kilometer musste er ebenso abreißen lassen wie der überraschend starke Italiener Samuel Costa. Während Rydzek und Frenzel den Sieg unter sich ausmachten, konnte Costa sich gegen Gruber durchsetzen. Der 24-Jährige feierte sein zweites Weltcuppodest seit Dezember 2013.

Rießle und Faißt auf sieben und neun

Wie gewohnt in dieser Saison zeigte das deutsche Team mannschaftlich wieder eine starke Leistung. Fabian Rießle verbesserte sich von Rang zehn im Springen auf Rang sieben, Manuekl Faißt konnte seinen neunten Platz behaupten. In die Top 15 schaffte es noch Björn Kircheisen, der sich nach einem eher durchwachsenen Sprung auf Rang 21 noch bis aus Platz 13 verbesserte. Seinen starken sechsten Platz nach dem Springen konnte Terence Weber nicht behaupten, er beendete das Rennen auf Rang 16.