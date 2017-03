Video starten, abbrechen mit Escape Nordische Kombination in Schonach - das Kombinationsspringen | Sportschau | 19.03.2017 | 34:11 Min. | Verfügbar bis 19.03.2018 | Das Erste

Weltcupabschluss in Schonach

Frenzel wackelt auf der Schanze

Wer holt sich die große Kugel? Eric Frenzel liegt in der Gesamtwertung vorn, verlor heute aber auf der Schanze eine halbe Minute auf Dauerrivale Johannes Rydzek. Das Herzschlagfinale in der Loipe folgt am Nachmittag.