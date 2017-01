Weltcup in Lahti

Eric Frenzel saß am Sonntagmorgen (08.01.2017) als Letzter oben auf dem Balken. Energisch drückte er sich ab, erwischte den Absprung und nutzte die idealen Bedingungen zu einem Sprung auf 130,5 Meter. Damit geht der Träger des Gelben Trikot am Mittag ab 13 Uhr als Erster in den 10-km-Langlauf. "Es war ein sehr guter Sprung. Ich freue mich über die gute Ausgangslage und hoffe, mir gelingt noch einmal so ein gutes Rennen wie gestern" , sagte der 28-jährige Frenzel. Bei seinem Sieg am Samstag holte er den mit mehr als einer Minute vor ihm gestarteten Jarl Magnus Riiber (Norwegen) noch ein und feierte seinen vierten Saisonsieg.

Frenzel in der Jägerrolle

Diesmal geht Frenzel also als Gejagter in die Loipe. Sein Vorsprung auf die Verfolger Samuel Costa (Italien/+0,06 s) und Akito Watabe (Japan/+0,10 s) ist gering. Doch weder Costa noch Watabe haben das Laufniveau eines Eric Frenzel. Da droht eher aus dem eigen Team Ungemach. Fabian Rießle ist mit einem Satz auf 125,5 m nur 16 Sekunden zurück. Gestern zeigte er sich in bestechender Laufform und lief von ganz weit hinten noch auf den siebten Platz vor.

Läuft Rydzek noch auf das Podest?

Ebenfalls in die Top Ten sprangen Vinzenz Geiger (Oberstdorf/7. Platz/122,0m/+38 s) und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/9. Platz/123,0 m/+ 39 s). Auch für Johannes Rydzek (Oberstdorf/15. Platz/121,0 m/+59 s) liegt das Podest in Reichweite. Der Gesamtzweite präsentierte sich gestern nach den Weihnachtsferien in guter Laufform. Zeitgleich mit Rydzek geht die Reise für Manuel Faißt (Baiersbronn/121,5 m/+59 s) los.

Simon bester Nachwuchsathlet

Von den Nachwuchsathleten war Tobias Simon (23./119,5 m/+1:15 min) der Beste. Terence Weber (Geyer) schüttelte nach 117,0 m den Kopf. Er darf erst 1:30 Minute nach Frenzel in die Loipe. Jakob Lange liegt nach einem Sprung auf 105,1 m schon deutlich zurück (+2:08 min).

Riiber nicht am Start

Jarl Magnus Riiber

Kombi-Fans suchten Jarl Magnus Riiber vergeblich in der Startliste. Das 19-jährige Sprungtalent aus Norwegen, der gestern mit mehr als einer Minute Vorsprung ins Rennen gegangen, dort aber von fünf Läufern überholt worden war, legt eine Pause ein. Diese war vorher mit den Trainern abgesprochen. Für Riiber startete Magnus Krog - ein deutlich schwächerer Springer, der den Deutschen auf der Schanze mit 113,0 Metern nicht gefährlich werden konnte.

Manninen scheitert an Quali-Hürde

Hannu Manninen bei seinem Comeback

Weltcup-Rekordsieger Hannu Manninen aus Finnland, der am Samstag als 18. ein starkes Comeback in den Schnee gezaubert hatt, verpasste am Sonntag den Wettbewerb. Als 52. in der Qualifikation schied der 38-jährige Berufspilot – er sitzt im Cockpit von Finnair-Maschinen - aus. Der Weltcup in Lahti soll keine Eintagsfliege sein. Wenn es der Job zu lässt, will Manninen künftig wieder häufiger im Weltcup-Zirkus mitmischen.