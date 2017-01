Weltcup in Lahti

Erik Frenzel hat den Weltcup der Nordischen Kombination in Lahti gewonnen. Nach einem Sprung von der Großschanze und einem Zehn-Kilometer-Lauf setzte er sich in 29:13,7 Minuten vor dem Finnen Eero Hirvonen (+26,4 Sekunden) und Johannes Rydzek (+47,2 Sekunden) durch. Mit seinem vierten Saisonsieg, dem 35. Weltcuperfolg insgesamt, holte sich Frenzel zudem das Gelbe Trikot von Rydzek.

Riesige Aufholjagd des Olympiasiegers

Hannu Manninen aus Finnland

Frenzel war als Zweiter 1:06 Minuten hinter Sprungsieger Jarl Magnus Riieber ins Rennen gegangen. Von Beginn an machte der Sachse Druck und nahm dem 19-jährigen Norweger kontinuierlich Zeit ab. Nach 2,5 Kilometern hatte er bereits eine halbe Minute aufgeholt, bei Hälfte des Rennens war er bis auf 11 Sekunden dran an Riiber und kurz darauf hatte er den jungen Norweger. Als sich Frenzel ein wenig ausruhte, schloss auch Hirvonen auf. Der Olympiasieger ließ sich jedoch auf keine taktischen Spielchen ein, zog erneut an und lief das Rennen allein nach Hause.

Rydzek stürmt auf Rang drei vor

Dahinter sicherte sich Johannes Rydzek den dritten Platz. Der Oberstdorfer war mit mehr als zwei Minuten Rückstand von Platz zwölf aus in die Loipe gegangen. Mit einem Wahnsinnslauf rollte er das Feld auf und schnappte sich schließlich auch noch den aus der Spitze zurückgefallenen Riieber. Fabian Rießle als Siebter und Björn Kircheisen als Zehnter unterstrichen die gute Form der DSV-Athleten. Vinzenz Geiger wurde 17., Terence Weber 25. und Manuel Faißt 25.

Manninen stark wie früher in der Loipe

Rekordsieger Hannu Manninen kam bei seinem Comeback nach sechs Jahren Pause auf den 18. Platz. Der inzwischen 38-Jährige kam wie in früheren Jahren auf der Schanze nicht so guit zurecht und wurde dort nur 37. Von seinen fast vier Minuten Rückstand holte er aber zwei auf und erreicht so eine passable Platzierung. Dass Manninen dauerhaft in den Weltcup zurückkehrt, ist zu bezweifeln. Er arbeitet inzwischen als Pilot. Seine Wettkämpfe muss er mit seinem Dienstplan abstimmen. Ziel bleibt eine Teilnahme an der WM im eigenen Land.

Riieber gewinnt Springen

Das Springen am Vormittag hatte Riiber klar für sich entschieden. Mit einem Satz auf 128 Meter deklassierte er die Konkurrenz regelrecht. Aus dem DSV-Team hatte lediglich Frenzel den Abstand einigermaßen in Grenzen halten können. Alle anderen kamen mit den widrigen Bedingungen nicht zurexcht und handelten sich Rückstände von über zwei Minuten ein.

dko | Stand: 07.01.2017, 10:35