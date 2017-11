Frenzel bereit - Rydzek mit Schutzengel

Der fünffache Weltcup-Gesamtsieger in der Nordischen Kombination, Eric Frenzel, ist in der Saisonvorbereitung diesmal eigene Wege gegangen. Der Oberwiesenthaler holte sich den letzten Schliff im sächsischen Olympiastützpunkt, während die übrige deutschen Athleten bereits im Weltcuport Kuusamo trainieren. " Wir sind auf einem hohen Niveau, auf dem wir noch nie waren. Das gibt Sicherheit für die nächsten Wochen “, sagte Frenzel im MDR . Hintergrund der anderen Vorbereitung: Frenzel kam immer etwas schwerer in den Weltcup-Winter als die anderen deutschen Topathleten. " Ich bin nicht der Typ, der gleich von Anfang an die Bestwerte zeigen und laufen kann. “ Derzeit sei er aber sehr zufrieden, muss die guten Werte nun aber auch unter Wettkampfbedingungen bestätigen. Auf die Saison mit dem großen Höhepunkt, den Olympischen Spielen in Pyeongchang blickt Frenzel sehr optimistisch: " Wir können mit stolzer Brust in die Wettkämpfe gehen. Zu uns aufzuschließen, wird für die anderen Nationen nicht einfach. “