Kombinierer Rydzek und Frenzel feiern Doppelerfolg

Der Knoten bei den deutschen Kombinierern ist endlich geplatzt. Johannes Rydzek konnte im finnischen Kuusamo seinen ersten Saisonsieg feiern. Und Teamkollege Eric Frenzel holte sich den ersten Podestplatz des Olympia-Winters.

Watabe stürzt, Rydzek und Frenzel starten durch

Rydzek hatte sich mit seinem Sprung auf 134 Meter eine gute Ausgangsposition für den 10-Kilometer-Langlauf verschafft. Der 25-Jährige startete mit einem Rückstand von 1:07 Minuten auf den besten Springer, Maxime Laheurte (Frankreich/145 Meter), in die Loipe. Eric Frenzel hoffte weiter auf das erste Topergebnis. Nach seinem Sprung auf 133 Meter ging er als 15. mit 1:27 Minuten Rückstand ins Rennen.

Vortagessieger Akito Watabe war als Sprungvierter mit 21 Sekunden Rückstand erneut heißer Sieganwärter. Schon nach dem ersten Drittel hatte der Japaner die Spitze übernommen. Rydzek und Frenzel konnten in der Verfolgergruppe allerdings konstant aufholen, da das Tempo nicht allzu hoch war und Watabe scheinbar schwächelte. Auf der letzten 2,5-Kilometer-Runde fiel dann die Entscheidung. Wer hatte genug Körner, das Rennen zu machen. Watabe stürzte in der Abfahrt, Frenzel und Rydzek zogen das Tempo an und sicherten sich im Schlussspurt Platz eins und zwei. "Im Laufen haben wir richtig viel drauf" , freute sich Bundestrainer Hermann Weinbuch über den Erfolg des Duos.

Kircheisen noch in Top-15

Routinier Björn Kircheisen arbeitete sich von Platz 18 (+1:49) nach dem Springen auf Rang 12 vor, Manuel Faißt verbesserte sich von 21 auf 17 , Vinzenz Geiger fiel von Rang 22. (+2:01) auf 30 zurück. und Terence Weber von 33. (+2:32) auf 36.

Rießle erlebt Desaster