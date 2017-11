Alpiner Wintersport

Missbrauchsvorwürfe beschäftigen Österreich

Zum Einstieg in die Olympiasaison beschäftigten Missbrauchsvorwürfe die rot-weiß-rote Skination. Zwei Ex-Rennläuferinnen berichten über sexuellen Missbrauch bis hin zu Vergewaltigung im Österreichischen Skiverband in den 1970er-Jahren. Den Stein hatte Nicola Werdenigg, die mit ihrem Mädchennamen Spieß an den Start ging, ins Rollen gebracht.